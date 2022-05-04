Судорога — это произвольное сокращение мышцы или группы мышц, которое, обычно, сопровождается резкой болью.

Причины возникновения судорог могут быть разные, и это не только эпилепсия. Среди них также: механические повреждения мозга, кровоизлияние в мозг, менингит, энцефалит, злоупотребление алкоголем и прочее.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать домедицинскую помощь в случае судом.

Первая помощь в случае судорог

Сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.

Положите пострадавшего на ровную поверхность, а под голову положите мягкие вещи, чтобы избежать травм головы.

Раскройте ему/ей одежду.

Если после прекращения судорог пострадавший без сознания, убедитесь, что он дышит.

Если есть дыхание поверните человека в стабильно боковое положение. Присматривайте до приезда медиков.

В то же время в случае отсутствия сознания и дыхания необходимо:

начать сердечно-легочную реанимацию ; для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность; нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основание одной руки накройте второй ладонью; глубина нажатия должна составлять около 5-6 см; частота нажатий должна составлять около 100-200 в минуту; продолжайте непрерывное нажатие до приезда медиков; если есть свидетели происшествия, которые могут вас изменить в компрессии, делайте это каждые 2 мин.

Запрещено насильно удерживать человека во время судорог, раскрывать пострадавшему рот с помощью подручных средств. В Минздраве также не советуют использовать такие “приемы” как прищепить язык булавкой к воротнику, засунуть палку между зубов и тому подобное.

Также запрещено вливать жидкость или лекарство в рот пострадавшего во время судорог.