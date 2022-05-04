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Возникли судороги: в Минздраве объяснили, как оказать первую помощь

4 мая 2022, 20:07
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
судоми,
Источник: Depositphotos

Судорога — это произвольное сокращение мышцы или группы мышц, которое, обычно, сопровождается резкой болью.

Причины возникновения судорог могут быть разные, и это не только эпилепсия. Среди них также: механические повреждения мозга, кровоизлияние в мозг, менингит, энцефалит, злоупотребление алкоголем и прочее.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать домедицинскую помощь в случае судом.

Первая помощь в случае судорог

  • Сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.
  • Положите пострадавшего на ровную поверхность, а под голову положите мягкие вещи, чтобы избежать травм головы.
  • Раскройте ему/ей одежду.
  • Если после прекращения судорог пострадавший без сознания, убедитесь, что он дышит.

Если есть дыхание поверните человека в стабильно боковое положение. Присматривайте до приезда медиков.

В то же время в случае отсутствия сознания и дыхания необходимо:

  1. начать сердечно-легочную реанимацию;
  2. для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
  3. нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основание одной руки накройте второй ладонью;
  4. глубина нажатия должна составлять около 5-6 см;
  5. частота нажатий должна составлять около 100-200 в минуту;
  6. продолжайте непрерывное нажатие до приезда медиков;
  7. если есть свидетели происшествия, которые могут вас изменить в компрессии, делайте это каждые 2 мин.

Запрещено насильно удерживать человека во время судорог, раскрывать пострадавшему рот с помощью подручных средств. В Минздраве также не советуют использовать такие “приемы” как прищепить язык булавкой к воротнику, засунуть палку между зубов и тому подобное.

Также запрещено вливать жидкость или лекарство в рот пострадавшего во время судорог.

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Источник
Минздрав
Теги
медична допомога, МОЗ Украины
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