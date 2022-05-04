Судорога — это произвольное сокращение мышцы или группы мышц, которое, обычно, сопровождается резкой болью.
Причины возникновения судорог могут быть разные, и это не только эпилепсия. Среди них также: механические повреждения мозга, кровоизлияние в мозг, менингит, энцефалит, злоупотребление алкоголем и прочее.
В Министерстве здравоохранения рассказали, как оказать домедицинскую помощь в случае судом.
Первая помощь в случае судорог
- Сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи.
- Положите пострадавшего на ровную поверхность, а под голову положите мягкие вещи, чтобы избежать травм головы.
- Раскройте ему/ей одежду.
- Если после прекращения судорог пострадавший без сознания, убедитесь, что он дышит.
Если есть дыхание поверните человека в стабильно боковое положение. Присматривайте до приезда медиков.
В то же время в случае отсутствия сознания и дыхания необходимо:
- начать сердечно-легочную реанимацию;
- для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
- нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основание одной руки накройте второй ладонью;
- глубина нажатия должна составлять около 5-6 см;
- частота нажатий должна составлять около 100-200 в минуту;
- продолжайте непрерывное нажатие до приезда медиков;
- если есть свидетели происшествия, которые могут вас изменить в компрессии, делайте это каждые 2 мин.
Запрещено насильно удерживать человека во время судорог, раскрывать пострадавшему рот с помощью подручных средств. В Минздраве также не советуют использовать такие “приемы” как прищепить язык булавкой к воротнику, засунуть палку между зубов и тому подобное.
Также запрещено вливать жидкость или лекарство в рот пострадавшего во время судорог.