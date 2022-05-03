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Как оказать первую помощь, если человек потерял сознание

3 мая 2022, 13:19
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
втрата свідомості
Источник: Depositphotos

Потеря сознания может быть вызвана многими факторами: снижение артериального давления, травма головы, отравление, переутомление. Обычно это случается внезапно, но иногда человек может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.

В Минздраве рассказали, как оказать первую помощь, если человек потерял сознание.

Первая помощь в случае обморока

  • сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи;
  • если рядом есть свидетели — попросите их вызвать скорую;
  • в это время немедленно проверьте наличие дыхания.

Если дыхание есть — переведите пострадавшего в стабильно боковое положение. Следите за пострадавшим до приезда медиков.

В Минздраве также дали инструкцию, что делать в случае отсутствия дыхания у человека, потерявшего сознание:

  1. начинайте сердечно-легочную реанимацию;
  2. для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
  3. нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основание одной руки накройте второй ладонью;
  4. глубина нажатия должна составлять около 5-6 см;
  5. частота нажатий должна составлять около 100-200 в минуту;
  6. продолжайте непрерывное нажатие до приезда медиков;
  7. если есть свидетели происшествия, которые могут вас изменить в компрессии, делайте это каждые 2 мин.
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Источник
Минздрав
Теги
медична допомога, МОЗ Украины
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