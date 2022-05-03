Потеря сознания может быть вызвана многими факторами: снижение артериального давления, травма головы, отравление, переутомление. Обычно это случается внезапно, но иногда человек может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.

В Минздраве рассказали, как оказать первую помощь, если человек потерял сознание.

Первая помощь в случае обморока

сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи;

если рядом есть свидетели — попросите их вызвать скорую;

в это время немедленно проверьте наличие дыхания.

Если дыхание есть — переведите пострадавшего в стабильно боковое положение. Следите за пострадавшим до приезда медиков.

В Минздраве также дали инструкцию, что делать в случае отсутствия дыхания у человека, потерявшего сознание: