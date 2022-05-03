Потеря сознания может быть вызвана многими факторами: снижение артериального давления, травма головы, отравление, переутомление. Обычно это случается внезапно, но иногда человек может почувствовать тошноту, слабость, головокружение и другие симптомы.
В Минздраве рассказали, как оказать первую помощь, если человек потерял сознание.
Первая помощь в случае обморока
- сразу вызовите бригаду экстренной медицинской помощи;
- если рядом есть свидетели — попросите их вызвать скорую;
- в это время немедленно проверьте наличие дыхания.
Если дыхание есть — переведите пострадавшего в стабильно боковое положение. Следите за пострадавшим до приезда медиков.
В Минздраве также дали инструкцию, что делать в случае отсутствия дыхания у человека, потерявшего сознание:
- начинайте сердечно-легочную реанимацию;
- для этого положите человека на спину, желательно на твердую поверхность;
- нажимайте посередине грудной клетки двумя руками: основание одной руки накройте второй ладонью;
- глубина нажатия должна составлять около 5-6 см;
- частота нажатий должна составлять около 100-200 в минуту;
- продолжайте непрерывное нажатие до приезда медиков;
- если есть свидетели происшествия, которые могут вас изменить в компрессии, делайте это каждые 2 мин.
Читайте также:Первая помощь при ожогах – базовые рекомендации