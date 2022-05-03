Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Як надати першу допомогу, якщо людина втратила свідомість

3 Травня 2022, 13:19
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
втрата свідомості
Джерело: Depositphotos

Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома. Зазвичай це трапляється раптово, але інколи людина може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми.

У МОЗ розповіли, як надати першу допомогу, якщо людина втрапила свідомість.

Перша допомога у разі зомління

  • одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги;
  • якщо поруч є свідки – попросіть їх викликати швидку;
  • у цей час негайно перевірте наявність дихання.

Якщо дихання є – переведіть постраждалого у стабільно бокове положення. Наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.

У МОЗ також дали інструкцію, що робити у разі відсутності дихання у людини, яка втратила свідомість:

  1. розпочинайте серцево-легеневу реанімацію;
  2. для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
  3. натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу  однієї руки накрийте другою долонею;
  4. глибина натискання має становити близько 5-6 см;
  5. частота натискань має складати близько 100-200 на хвилину;
  6. продовжуйте безперервне натискання до приїзду медиків;
  7. якщо є свідки події, які можуть вас змінити в компресії, робіть це кожні 2 хв.
Читайте також:
перша допомогаПерша допомога під час опіків – базові рекомендації

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога, МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь