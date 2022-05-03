Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома. Зазвичай це трапляється раптово, але інколи людина може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми.

У МОЗ розповіли, як надати першу допомогу, якщо людина втрапила свідомість.

Перша допомога у разі зомління

одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги;

якщо поруч є свідки – попросіть їх викликати швидку;

у цей час негайно перевірте наявність дихання.

Якщо дихання є – переведіть постраждалого у стабільно бокове положення. Наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.

У МОЗ також дали інструкцію, що робити у разі відсутності дихання у людини, яка втратила свідомість: