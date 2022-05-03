Втрата свідомості може бути спричинена багатьма факторами: зниження артеріального тиску, травма голови, отруєння, перевтома. Зазвичай це трапляється раптово, але інколи людина може відчути нудоту, слабкість, запаморочення та інші симптоми.
У МОЗ розповіли, як надати першу допомогу, якщо людина втрапила свідомість.
Перша допомога у разі зомління
- одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги;
- якщо поруч є свідки – попросіть їх викликати швидку;
- у цей час негайно перевірте наявність дихання.
Якщо дихання є – переведіть постраждалого у стабільно бокове положення. Наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.
У МОЗ також дали інструкцію, що робити у разі відсутності дихання у людини, яка втратила свідомість:
- розпочинайте серцево-легеневу реанімацію;
- для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
- натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї руки накрийте другою долонею;
- глибина натискання має становити близько 5-6 см;
- частота натискань має складати близько 100-200 на хвилину;
- продовжуйте безперервне натискання до приїзду медиків;
- якщо є свідки події, які можуть вас змінити в компресії, робіть це кожні 2 хв.
Читайте також:Перша допомога під час опіків – базові рекомендації