Судома – це довільне скорочення м’яза або групи м’язів, яке, зазвичай, супроводжується різким болем.
Причини виникнення судом можуть бути різні, і це не тільки епілепсія. Серед них також: механічні ушкодження мозку, крововилив в мозок, менінгіт, енцефаліт, зловживання алкоголем та інше.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як надати домедичну допомогу у разі судом.
Перша допомога у разі судом
- Одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги.
- Покладіть постраждалого на рівну поверхню, а під голову – покладіть м’які речі, щоб уникнути травм голови.
- Розкрийте йому/їй одяг.
- Якщо після припинення судом постраждалий без свідомості, переконайтеся, що він дихає.
Якщо є дихання поверніть людину у стабільно бокове положення. Наглядайте до приїзду медиків.
Водночас у разі відсутності свідомості та дихання необхідно:
- розпочати серцево-легеневу реанімацію;
- для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
- натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї руки накрийте другою долонею;
- глибина натискання має становити близько 5-6 см;
- частота натискань має складати близько 100-200 на хвилину;
- продовжуйте безперервне натискання до приїзду медиків;
- якщо є свідки події, які можуть вас змінити в компресії, робіть це кожні 2 хв.
Заборонено насильно утримувати людину під час судом, розкривати постраждалому рот за допомогою підручних засобів. У МОЗ також не радять використовувати такі “прийоми” як прищепити язик шпилькою до комірця, засунути палку поміж зуби тощо.
Також заборонено вливати рідину чи ліки до рота постраждалого під час судом.