Судома – це довільне скорочення м’яза або групи м’язів, яке, зазвичай, супроводжується різким болем.

Причини виникнення судом можуть бути різні, і це не тільки епілепсія. Серед них також: механічні ушкодження мозку, крововилив в мозок, менінгіт, енцефаліт, зловживання алкоголем та інше.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як надати домедичну допомогу у разі судом.

Перша допомога у разі судом

Одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги.

Покладіть постраждалого на рівну поверхню, а під голову – покладіть м’які речі, щоб уникнути травм голови.

Розкрийте йому/їй одяг.

Якщо після припинення судом постраждалий без свідомості, переконайтеся, що він дихає.

Якщо є дихання поверніть людину у стабільно бокове положення. Наглядайте до приїзду медиків.

Водночас у разі відсутності свідомості та дихання необхідно:

розпочати серцево-легеневу реанімацію для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню; натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу однієї руки накрийте другою долонею; глибина натискання має становити близько 5-6 см; частота натискань має складати близько 100-200 на хвилину; продовжуйте безперервне натискання до приїзду медиків; якщо є свідки події, які можуть вас змінити в компресії, робіть це кожні 2 хв.

Заборонено насильно утримувати людину під час судом, розкривати постраждалому рот за допомогою підручних засобів. У МОЗ також не радять використовувати такі “прийоми” як прищепити язик шпилькою до комірця, засунути палку поміж зуби тощо.

Також заборонено вливати рідину чи ліки до рота постраждалого під час судом.