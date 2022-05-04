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Виникли судоми: у МОЗ пояснили, як надати першу допомогу

4 Травня 2022, 20:07
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
судоми,
Джерело: Depositphotos

Судома – це довільне скорочення м’яза або групи м’язів, яке, зазвичай, супроводжується різким болем.

Причини виникнення судом можуть бути різні, і це не тільки епілепсія. Серед них також: механічні ушкодження мозку, крововилив в мозок, менінгіт, енцефаліт, зловживання алкоголем та інше.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як надати домедичну допомогу у разі судом.

Перша допомога у разі судом

  • Одразу викличте бригаду екстреної медичної допомоги.
  • Покладіть постраждалого на рівну поверхню, а під голову – покладіть м’які речі, щоб уникнути травм голови.
  • Розкрийте йому/їй одяг.
  • Якщо після припинення судом постраждалий без свідомості, переконайтеся, що він дихає.

Якщо є дихання поверніть людину у стабільно бокове положення. Наглядайте до приїзду медиків.

Водночас у разі відсутності свідомості та дихання необхідно:

  1. розпочати серцево-легеневу реанімацію;
  2. для цього покладіть людину на спину, бажано на тверду поверхню;
  3. натискайте посередині грудної клітини двома руками: основу  однієї руки накрийте другою долонею;
  4. глибина натискання має становити близько 5-6 см;
  5. частота натискань має складати близько 100-200 на хвилину;
  6. продовжуйте безперервне натискання до приїзду медиків;
  7. якщо є свідки події, які можуть вас змінити в компресії, робіть це кожні 2 хв.

Заборонено насильно утримувати людину під час судом, розкривати постраждалому рот за допомогою підручних засобів. У МОЗ також не радять використовувати такі “прийоми” як прищепити язик шпилькою до комірця, засунути палку поміж зуби тощо.

Також заборонено вливати рідину чи ліки до рота постраждалого під час судом.

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Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога, МОЗ України
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