Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило роз’яснення з приводу безпеки для здоров’я додаткових доз вакцини, якщо їх довелося ввести, наприклад, у зв’язку з втратою відомостей про попередні щеплення.

– У ситуації, коли інформація про проведені щеплення конкретної особи недоступна і немає можливості її отримати або ж відновити, доцільно зробити повторний курс щеплень, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що це підтверджено результатами досліджень і рекомендовано авторитетними міжнародними організаціями, такими як World Health Organization (WHO) і Європейський центр з профілактики і контролю захворюваності.

Як повідомляють доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини Ірина Волошина і лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, в мирних умовах рівень введення додаткових доз вакцин досягає 10% серед загального населення.

В умовах посиленої міграції населення цей показник може зростати. Найчастіше повторно проводять щеплення від Covid-19, кору, правця, гемофільної інфекції, вітряної віспи.

Повторний курс вакцинації має проводитися в тих самих дозах, що і при стандартній схемі введення, з дотриманням мінімальних інтервалів з урахуванням віку пацієнта. Рекомендації щодо вакцинації дітей та дорослих з порушеним календарем щеплень схвалені наказом МОЗ.

Пам’ятайте, що вакцини, які використовуються в Україні, країнах ЄС, США та Канаді, є перевіреними та безпечними. Немає підвищеного ризику побічних ефектів у здорової дитини.