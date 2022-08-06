Міжнародна організація ЮНИСЕФ попереджає, що в Україні є ризик виникнення спалаху кору, тому що війна сприяє поширенню захворювання.

Чи може виникнути спалах кору, розказав Керівник національної програми імунізації ЦГЗ МОЗ України Олександр Заїка.

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– Ми вже переживали таке у 2017 та 2019 рока, а війна дійсно сприяє поширенню захворювання, сказав Заїка. – Оскільки Україна є ендемічною до кору країною, то можна припустити, що в сьогоднішніх реаліях виникнення спалаху цілком можливе. Особливо, в колективах, де є нещеплені люди.

Для того, щоб отримати колективний імунітет, який убезпечить суспільство від кору, потрібно, аби було щеплено 95% людей. Тому, чим вищий процент охоплення щепленнями, тим краще. Та війна, на жаль внесла свої корективи і в програму імунізації.

-Щеплення від кору, згідно з Національним календарем щеплень потрібно проводити у дитинстві: перше – у рік, друге – у шість років. Пояснив Олександр Заїка. – Наразі ж у нас щеплено до 40% дітей віком рік, і трошки більше 40% – шестирічок.

Керівник програми імунізації розказав, що система охорони здоров’я готова надавати цю послугу. Є безкоштовні вакцини. В районах, які не перебувають в зоні бойових дій, немає жодних труднощів з вакцинацією.

Він радить українцям, незважаючи на місце перебування: в Україні, чи за кордоном, перевірити свій вакцинальний статус і за потреби звернутися до сімейного лікаря або педіатра, щоб отримати щеплення від кору.

– Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили щеплення своїй дитині, або собі, краще пройдіть весь курс, – радить Заїка. – Не чекайте початку сезону респіраторних захворювань, або спалаху інфекції. Убезпечте себе заздалегідь.

Якщо ви робите щеплення в іншій країні, то після повернення, зверніться до лікаря, щоб він вніс дані до електронної системи здоров’я. Це важливо.