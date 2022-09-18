Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Небезпечний симптом: про що може свідчити збільшення лімфатичних вузлів

18 Вересня 2022, 18:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Анастасія Неклюдова лікар-інфекціоніст
врач
Джерело: Depositphotos

Збільшення лімфатичних вузлів за частотою звернень, стоять другими після герпесів, говорить лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова.

Лімфаденопатія – це збільшення одного або декількох лімфатичних вузлів. Буває локальною – в одній частині тіла та генералізованою – в декількох зонах.

Причиною лімфаденопатії необов’язково є інфекції.

Зараз дивляться

Локалізована лімфаденопатія (шийна) з’являється при таких інфекційних захворюваннях:

  • Хвороба Кавасаки
  • Мононуклеоз
  • Інфекції ротоглотки
  • Токсоплазмоз
  • ВІЛ (задньошийна)

Локалізована лімфаденопатія (пахвина, підпахвинна):

  • ІПСШ – інфекції,що передаються статевим шляхом
  • Хвороба котячих подряпин і укусів щурів
  • Позалегеневий туберкулез
  • Чума, бруцельоз, туляремія
  • Цитомегвловірусна інфекція.

Локалізована лімфаденопатія (надключичний вузол):

  • Найчастіше метастазування при раку молочної залози, легенів, або процесів в черевневій порожнині. Негайно зверніться до лікаря!

Генералізована лімфаденопатія:

  • Лімфоми та лейкози
  • Саркоїдоз
  • Системний червоний вовчак
  • ВІЛ

На що звернути увагу

  •  Вузол більше 2 см
  • Вузол щільний, нерухомий, фіксований
  • Надключичний
  • Тривала гарячка
  • Зниження ваги та збільшення селезінки.
Читайте також:
Небезпечний симптом: про що може свідчити збільшення лімфатичних вузлівРизик спалаху кору: війна в Україні сприяє поширенню інфекції

Не всі лімфовузли треба лікувати, але кожен має знати, коли звернення до лікаря – необхідність.

Джерело: Анастасія Неклюдова

Теги
лікування
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь