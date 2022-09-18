Збільшення лімфатичних вузлів за частотою звернень, стоять другими після герпесів, говорить лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова. Лімфаденопатія – це збільшення одного або декількох лімфатичних вузлів. Буває локальною – в одній частині тіла та генералізованою – в декількох зонах. Причиною лімфаденопатії необов’язково є інфекції. Зараз дивляться Локалізована лімфаденопатія (шийна) з’являється при таких інфекційних захворюваннях: Хвороба Кавасаки

Мононуклеоз

Інфекції ротоглотки

Токсоплазмоз

ВІЛ (задньошийна) Локалізована лімфаденопатія (пахвина, підпахвинна): ІПСШ – інфекції,що передаються статевим шляхом

Хвороба котячих подряпин і укусів щурів

Позалегеневий туберкулез

Чума, бруцельоз, туляремія

Цитомегвловірусна інфекція. Локалізована лімфаденопатія (надключичний вузол): Найчастіше метастазування при раку молочної залози, легенів, або процесів в черевневій порожнині. Негайно зверніться до лікаря! Генералізована лімфаденопатія: Лімфоми та лейкози

Саркоїдоз

Системний червоний вовчак

ВІЛ На що звернути увагу Вузол більше 2 см

Вузол більше 2 см Вузол щільний, нерухомий, фіксований

Надключичний

Тривала гарячка

Зниження ваги та збільшення селезінки. Читайте також: Ризик спалаху кору: війна в Україні сприяє поширенню інфекції Не всі лімфовузли треба лікувати, але кожен має знати, коли звернення до лікаря – необхідність. Джерело: Анастасія Неклюдова

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