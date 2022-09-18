Збільшення лімфатичних вузлів за частотою звернень, стоять другими після герпесів, говорить лікарка-інфекціоністка Анастасія Неклюдова.
Лімфаденопатія – це збільшення одного або декількох лімфатичних вузлів. Буває локальною – в одній частині тіла та генералізованою – в декількох зонах.
Причиною лімфаденопатії необов’язково є інфекції.
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Локалізована лімфаденопатія (шийна) з’являється при таких інфекційних захворюваннях:
- Хвороба Кавасаки
- Мононуклеоз
- Інфекції ротоглотки
- Токсоплазмоз
- ВІЛ (задньошийна)
Локалізована лімфаденопатія (пахвина, підпахвинна):
- ІПСШ – інфекції,що передаються статевим шляхом
- Хвороба котячих подряпин і укусів щурів
- Позалегеневий туберкулез
- Чума, бруцельоз, туляремія
- Цитомегвловірусна інфекція.
Локалізована лімфаденопатія (надключичний вузол):
- Найчастіше метастазування при раку молочної залози, легенів, або процесів в черевневій порожнині. Негайно зверніться до лікаря!
Генералізована лімфаденопатія:
- Лімфоми та лейкози
- Саркоїдоз
- Системний червоний вовчак
- ВІЛ
На що звернути увагу
- Вузол більше 2 см
- Вузол щільний, нерухомий, фіксований
- Надключичний
- Тривала гарячка
- Зниження ваги та збільшення селезінки.
Не всі лімфовузли треба лікувати, але кожен має знати, коли звернення до лікаря – необхідність.
Джерело: Анастасія Неклюдова