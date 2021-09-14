Массаж – это метод воздействия на организм через прикосновение. Если массаж сделан правильно, он безвреден. Более того, он оказывает лечебное, тонизирующее или расслабляющее действие.

— Если вы попали в руки непрофессионала, это может закончится печально, — предостерегает физиотерапевт Марина Ерина. — Если вы попали к мастеру, которого не знаете, то ориентируйтесь на его руки. Он может быть самым титулованным, с сертификатами на стенах кабинета, но руки выдадут и Мастера, и шарлатана.

Боль

У массажиста априори не могут быть слабые руки. Но мять тело так, чтобы на нем образовались синяки – не годится. Клиент, пришедший на массаж, не должен испытывать боли. Что бы массажист вам не говорил, вы должны ощущать силу, но не боль.

Синяки на коже

После слишком сильного воздействия на кожу, на ней могут образоваться синяки. Это означает, что разрушились мелкие сосуды и случилось кровоизлияние. Синяки могут держаться довольно долго. Они также показатель непрофессионализма массажиста.

Головная боль

Если после массажа возникла головная боль, это тревожный звоночек. Она может свидетельствовать о повышении артериального давления (если вы страдаете гипертонией, об этом сразу нужно сообщать массажисту), ущемлении нерва вследствие неправильных действий массажиста.

Воротниковая зона – очень уязвимый участок и очень опасный, если обращаться с ним непрофессионально. Одно неосторожное движение может привести к инвалидности.

Боль в спине

Боль в спине может быть вызвана воспалением мышц – миозитом. В острый период заболевания нельзя проводить массаж. И мастер должен вам сообщить об этом. Только когда острый период миновал, воспаление снято с помощью медикаментов или воздействия сухим теплом, можно приступать к лечению массажем.

Боли в позвоночнике могут быть обусловлены наличием межпозвонковых грыж. В этом случае массаж может выполнять только высококлассный мастер, который имеет опыт работы с ними. Иначе — можно нанести невосполнимый урон здоровью.

Боль в пояснице

Эта боль может возникнуть из-за неправильного положения тела к течение некоторого времени, перенапряжения мышц, усталости и долгого пребывания в статическом состоянии. В этом случае поможет даже самомассаж: легкое растирание поясницы руками.

Но иногда боль в пояснице – сигнал о болезнях почек, органов малого таза, печени. Массаж в данном случае не поможет.

Чтобы не навредить, мастер массажа должен знать анатомию тела на отлично. Экзамен по проверке знаний вы ему устроить не сможете, поэтому ориентируйтесь на ощущения. Некомфортно вам, вставайте и уходите.

Помните, что массаж противопоказан при таких заболеваниях: онкология любой локализации, болезни кожи, сахарный диабет, варикозное расширение вен и тромбофлебит, трофические язвы.

Массаж можно включать в программу реабилитации после Covid-19. Особенно — при поражениях дыхательной системы.