Масаж – це метод впливу на організм через дотик. Якщо масаж зроблено правильно, він нешкідливий. Ба більше, він має лікувальний ефект, а ще – тонізує та розслабляє тіло.

– Та якщо ви потрапили до рук непрофесіонала, це може закінчиться сумно, – застерігає фізіотерапевт Марина Єріна. – Не знаєте майстра? Орієнтуйтеся на його руки. Він може бути титулованим, із сертифікатами на стінах кабінету, але руки видадуть і Майстра, і шарлатана.

Біль

У масажиста апріорі не можуть бути слабкі руки. Але м’яти тіло так, щоб на ньому утворилися синці – не годиться. Клієнт, що прийшов на масаж, не повинен відчувати болю. Хоч би що масажист вам говорив, ви маєте відчувати силу, але не біль.

Синці на шкірі

Після занадто сильного впливу на шкіру, на ній можуть утворитися синці. Це означає, що зруйнувалися дрібні судини і стався крововилив. Синці можуть триматися доволі довго. Вони також показник непрофесіоналізму масажиста.

Головний біль

Якщо після масажу виник головний біль, це тривожний дзвінок. Він може свідчити про підвищення артеріального тиску (якщо ви страждаєте на гіпертонію, про це відразу потрібно повідомляти), утиск нерва внаслідок неправильних дій масажиста.

Комірцева зона – дуже вразлива ділянка і дуже небезпечна, якщо поводитися з нею непрофесійно. Один необережний рух може зробити людину інвалідом.

Біль у спині

Біль у спині може бути викликаний запаленням м’язів – міозитом. У гострий період захворювання не можна проводити масаж. І майстер має вам повідомити про це. Тільки коли гострий період минув, запалення знято за допомогою медикаментів або впливу сухого тепла, можна починати лікування масажем.

Біль у хребті можуть зумовити міжхребцеві грижі. У цьому разі масаж може виконувати лише фахівець, який має досвід роботи з ними. Інакше – можна завдати непоправної шкоди здоров’ю.

Біль у попереку

Цей біль виникає з різних причин: неправильне положення тіла протягом деякого часу, перенапруження м’язів, втома або тривале перебування в статичному стані. У цьому разі допоможе навіть самомасаж: легке розтирання попереку руками.

Але іноді біль у попереку – сигнал хвороби нирок, органів малого тазу, печінки. Масаж тут не допоможе.

Щоб не нашкодити, майстер масажу повинен знати анатомію тіла на відмінно. Іспит з перевірки знань ви йому влаштувати не зможете, тому орієнтуйтеся на відчуття. Некомфортно вам, вставайте і йдіть.

Пам’ятайте, що масаж протипоказаний при таких захворюваннях: онкологія будь-якої локалізації, хвороби шкіри, цукровий діабет, варикозне розширення вен і тромбофлебіт, трофічні виразки.

Масаж можна вносити в програму реабілітації після Covid-19. Особливо, якщо було ураження дихальної системи.