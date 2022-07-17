Непонятно почему, но замечено, что подергивание глаза, а точнее – подергивание века, в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Хотя, можно предположить, за что природа наказала прекрасный пол этой болезнью. Ну да, болезнь – это, слишком громко сказано. Так себе, обычный симптом, даже не симптом, а неприятное ощущение. В любом случае, женщины более эмоциональны и восприимчивы, чем мужчины, очевидно, поэтому веко дергается у них чаще и по любому поводу.

Причины

Известно множество факторов, которые могут вызвать подергивание века, среди которых наиболее типичными являются:

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Недостаток сна.

Физическое перенапряжение.

Стресс.

Побочные действия некоторых лекарств, особенно тех, которыми лечат психоз и эпилепсию.

Не последнюю роль играют также:

Курение или употребление табачных изделий.

Алкоголь.

Кофеин.

Яркий свет или солнце.

Напряжение глаз.

Чувствительность к свету.

Но наиболее распространенными причинами подергивания глаз являются стресс и усталость.

Ведь, стоит лишь хорошо расслабиться, как большинство случаев спазмов век бесследно проходят, хотя, если вы сильно напряжены, процесс выздоровления может занять до нескольких недель.

Прежде, чем давать рекомендации, хотелось бы уточнить, что кроме незначительного подергивания век, связанного с повседневными вещами, такими как усталость, стресс или кофеин, есть еще доброкачественный эссенциальный блефароспазм и более редкий – гемифациальный спазм. Мы не будем здесь подробно описывать эти, достаточно редкие заболевания.

Отмечу лишь, что доброкачественный эссенциальный блефароспазм имеет скорее всего генетическую природу и совершенно безопасен. Гемифациальный спазм проявляется не только в веках, но и в мышцах вокруг рта, а обычно поражает только одну половину лица. Причиной выступает сосудистая патология, влияющая на лицевой нерв.

Последний черный штрих в перечне возможных серьезных причин. Нужно помнить, что, некоторые расстройства головного мозга и нервной системы также могут вызывать подергивание век. Среди них:

рассеянный склероз

болезнь Паркинсона

травмы головного мозга

синдром Туретта

паралич лицевого нерва

дистония (не путать с ВСД!)

Диагностика

Если у вас подергивается веко, совсем не обязательно сразу же бежать к врачу, тем более к неврологу. Как вы теперь уже знаете, в подавляющем большинстве случаев это совершенно безопасное для человека состояние, вызванное банальными, повседневными причинами.

К своему семейному врачу следует обратиться, если:

подергивание длится более 1 недели

ваше верхнее веко опускается

у вас покраснение глаз, отек или выделения

ваше веко полностью закрывается

спазмы вовлекают другие мышцы лица

подергивание мышц более чем в одном месте

вы подозреваете, что прописанное лекарство может быть причиной вашего подергивания.

Врач проверит наличие других распространенных признаков заболевания, если заподозрит какие-либо проблемы с головным мозгом или нервами. При необходимости он может направить вас к неврологу или назначить дополнительные обследования.

Лечение

Как правило, обычное подергивание века не требует никакого лечения и проходит в течение нескольких дней или недель.

Вы можете сами способствовать скорейшему прекращению подергиваний. Для этого нужно:

найти способы расслабиться

достаточно времени для отдыха

растягивать и массировать любые мышцы, пораженные судорогами

постарайтесь не беспокоиться об этом — подергивание обычно безвредно, а беспокойство лишь усугубит ситуацию.

Постарайтесь избегать большого количества кофеина, например, в чае или кофе. Не пейте много алкоголя и не прекращайте принимать прописанное вам лекарство без консультации с врачом, даже если вы считаете, что это может быть причиной ваших подергиваний.

В легких случаях врач может предложить лекарства, например, содержащие клоназепам или лоразепам, или другие препараты.

Обычно они дают кратковременное облегчение.

Есть масса немедикаментозных методов лечения, среди которых:

Биологическая обратная связь

Иглоукалывание

Гипноз

Хотя эти методы очень индивидуальны, их использование может дать очень хорошие результаты.

Прогноз зависит от того, какие именно у вас подергивания и что их вызывает. В 99% случаев легкие подергивания, длящиеся короткое время – абсолютно безвредны. Обычно они проходят сами по себе. Старайтесь избегать определенных вещей, таких как усталость, кофеин, алкоголь стресс и других мелких неприятностей!