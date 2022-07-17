Незрозуміло чому, але помічено, що посмикування ока, а точніше – посмикування повіки, вдвічі частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Хоча, можна припустити, за що природа покарала прекрасну стать цією хворобою. Та хвороба – це, надто голосно сказано. Так собі звичайний симптом, навіть не симптом, а неприємне відчуття. У будь-якому випадку, жінки більш емоційні і сприйнятливі, ніж чоловіки, очевидно, тому повіка смикається у них частіше і з будь-якого приводу.

Причини

Відомі безліч факторів, які можуть викликати посмикування повіки, серед яких найбільш типовими є:

Зараз дивляться

нестача сну.

фізична перенапруга.

стрес.

побічні дії деяких ліків, особливо тих, якими лікують психоз та епілепсію.

Не останню роль також грають:

куріння чи вживання тютюнових виробів.

алкоголь.

кофеїн.

яскраве світло або сонце.

напруга очей.

чутливість до світла.

Але найпоширенішими причинами посмикування очей є стрес та втома.

Адже варто лише добре розслабитися, як більшість випадків спазмів повік безслідно зникають, хоча, якщо ви сильно напружені, процес одужання може зайняти до декількох тижнів.

Перш, ніж давати рекомендації, хотілося б уточнити, що окрім незначного посмикування повік, пов’язаного з повсякденними речами, такими як втома, стрес або кофеїн, є ще доброякісний есенціальний блефароспазм і більш рідкісний – геміфаціальний спазм. Ми не будемо тут докладно описувати ці досить рідкісні захворювання.

Зазначу лише, що доброякісний есенціальний блефароспазм має, швидше за все, генетичну природу і абсолютно безпечний. Геміфаціальний спазм проявляється не тільки на повіках, а й у м’язах навколо рота, а зазвичай вражає лише половину обличчя. Причиною є судинна патологія, що впливає на лицьовий нерв.

Останній чорний штрих у переліку можливих серйозних причин. Потрібно пам’ятати, що деякі розлади головного мозку та нервової системи також можуть викликати посмикування повік. Серед них:

розсіяний склероз

хвороба Паркінсона

травми головного мозку

синдром Туретта

параліч лицьового нерва

дистонія (не плутати з ВСД!)

Діагностика

Якщо у вас посмикується повіка, зовсім не обов’язково відразу ж бігти до лікаря, тим більше до невролога. Як ви тепер уже знаєте, у переважній більшості випадків це абсолютно безпечний для людини стан, спричинений банальними, повсякденними причинами.

До свого сімейного лікаря слід звернутися, якщо:

посмикування триває більше 1 тижня

ваша верхня повіка опускається

у вас почервоніння очей, набряк чи виділення

ваша повіка повністю закривається

спазми залучають інші м’язи обличчя

посмикування м’язів більш ніж в одному місці

ви підозрюєте, що прописані ліки можуть бути причиною вашого посмикування.

Лікар перевірить наявність інших поширених ознак захворювання, якщо запідозрить будь-які проблеми з головним мозком чи нервами. У разі потреби він може направити вас до невролога або призначити додаткові обстеження.

Лікування

Як правило, звичайне посмикування повіки не вимагає жодного лікування і проходить протягом кількох днів чи тижнів.

Ви можете самі сприяти якнайшвидшому припиненню посмикувань. Для цього потрібно:

знайти способи розслабитися

достатньо часу для відпочинку

розтягувати та масажувати будь-які м’язи, уражені судомами

Постарайтеся не турбуватися про це – посмикування зазвичай нешкідливе, а занепокоєння лише посилить ситуацію.

Намагайтеся уникати великої кількості кофеїну, наприклад, у чаї чи каві. Не пийте багато алкоголю і не припиняйте приймати прописані ліки без консультації з лікарем, навіть якщо ви вважаєте, що це може бути причиною ваших посмикувань.

У легких випадках лікар може запропонувати ліки, наприклад, які містять клоназепам або лоразепам, або інші препарати.

Зазвичай вони дають короткочасне полегшення.

Є безліч немедикаментозних методів лікування, серед яких:

Біологічний зворотний зв’язок

Акупунктура

Гіпноз

Хоча ці методи є дуже індивідуальними, їх використання може дати дуже хороші результати.

Прогноз залежить від того, які саме у вас посмикування і що їх викликає. У 99% випадків легкі посмикування, що тривають короткий час – абсолютно нешкідливі. Зазвичай вони проходять самі собою. Намагайтеся уникати певних речей, таких як втома, кофеїн, алкоголь стрес та інші дрібні неприємності!