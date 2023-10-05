При болезни Паркинсона определенные нервные клетки головного мозга, называемые нейронами, постепенно разрушаются или умирают. И уровень дофамина, который эти нейроны производят, начинает снижаться. Это вызывает нарушения в деятельности мозга, приводит к проблемам с движением и другим проявлениям болезни Паркинсона.

Неврологи одной из самых авторитетных клиник Майо признаются, что причины возникновения болезни Паркинсона неизвестны, но предполагают, что определенную роль играют несколько факторов, в частности гены и экологические триггеры.

Исследователи действительно обнаружили специфические генетические изменения, которые могут вызвать болезнь Паркинсона у членов одной семьи в нескольких поколениях. Но это случается нечасто.

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Среди экологических триггеров называют определенные токсины, но это тоже нельзя считать большим риском.

То есть болезнь Паркинсона так и остается пока загадкой.

Можно лишь с уверенностью говорить, что это прогрессирующее заболевание, которое поражает нервную систему и части тела, контролируемые нервами.

Симптомы проявляются медленно. Сначала может появиться едва заметный тремор только одной руки. Тремор является обычным явлением, но о начале болезни также сигнализирует скованность мышц или замедление движений.

Ранние симптомы могут долго оставаться незамеченными. Обычно они начинаются на одной стороне тела.

Неврологи предупреждают, что трудности возникают с неосознанными движениями, к примеру, с морганием, улыбкой либо размахиванием руками во время ходьбы.

Становится трудно писать.

К факторам риска, кроме наследственности и экологических факторов — гербицидов и пестицидов, — неврологи относят еще:

Возраст. Молодые люди редко страдают болезнью Паркинсона. Обычно она развивается после 60 лет. Пол. Мужчины более подвержены развитию болезни Паркинсона, чем женщины.

Болезнь Паркинсона, по мере прогрессирования, часто сопровождается дополнительными проблемами: трудностями мышления, депрессией, проблемами с жеванием и глотанием, недержанием мочи и тому подобное.

Некоторые состояния можно контролировать с помощью фармпрепаратов.

Хотя болезнь Паркинсона неизлечима, определенные лекарства могут значительно улучшить симптомы. Сейчас предлагают и оперативное вмешательство, чтобы отрегулировать поврежденные участки мозга.

Поскольку причина болезни Паркинсона неизвестна, не существует доказанных способов ее профилактики.

Некоторые исследования показали, что регулярные аэробные упражнения могут снизить риск болезни Паркинсона.

Появлялись и сообщения, что люди, которые часто потребляют кофе и колу, то есть кофеин, болеют болезнью Паркинсона реже, чем те, кто не пьет этих напитков.

Зеленый чай также связывают со снижением риска развития болезни Паркинсона.

Однако пока недостаточно доказательств, чтобы утверждать это однозначно.

Источник: Mayo Clinic