Команда ученых Университетского колледжа Лондона в ходе исследования обнаружила, что по изменению толщины слоев сетчатки глаза можно предположить появление болезни Паркинсона за семь лет до проявления первых признаков неврологической патологии.
Как известно, к тому времени, когда болезнь Паркинсона удается диагностировать, она уже длительное время развивается без явных симптомов.
Диагностирование и начало лечения болезни на этом еще малозаметном этапе могло бы помочь замедлить ее прогрессирование, однако пока нет доступных методов сделать это.
Британские ученые проанализировали базу данных из более 106 тыс. пациентов старше 40 лет, которые обратились на обследование к офтальмологу и прошли 3D-оптическую когерентную томографию сетчатки.
Исследователи сопоставили данные о структуре сетчатки пациентов, а потом посмотрели, кому из них в последующие годы была диагностирована болезнь Паркинсона.
Выяснилось, что среди 700 заболевших распространено уменьшение толщины внутреннего ядерного и внутреннего сетчатого слоев сетчатки.
В среднем со времени выявления этих особенностей до диагностирования болезни Паркинсона проходило 2 653 дня или около семи лет.
Если результаты ученых подтвердятся, это может способствовать новому неинвазивному диагностированию неврологической болезни до того, как она приведет к тяжелым необратимым изменениям в нервной системе.
Источник: nauka.ua