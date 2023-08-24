Команда ученых Университетского колледжа Лондона в ходе исследования обнаружила, что по изменению толщины слоев сетчатки глаза можно предположить появление болезни Паркинсона за семь лет до проявления первых признаков неврологической патологии.

Как известно, к тому времени, когда болезнь Паркинсона удается диагностировать, она уже длительное время развивается без явных симптомов.

Диагностирование и начало лечения болезни на этом еще малозаметном этапе могло бы помочь замедлить ее прогрессирование, однако пока нет доступных методов сделать это.

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Британские ученые проанализировали базу данных из более 106 тыс. пациентов старше 40 лет, которые обратились на обследование к офтальмологу и прошли 3D-оптическую когерентную томографию сетчатки.

Исследователи сопоставили данные о структуре сетчатки пациентов, а потом посмотрели, кому из них в последующие годы была диагностирована болезнь Паркинсона.

Выяснилось, что среди 700 заболевших распространено уменьшение толщины внутреннего ядерного и внутреннего сетчатого слоев сетчатки.

В среднем со времени выявления этих особенностей до диагностирования болезни Паркинсона проходило 2 653 дня или около семи лет.

Если результаты ученых подтвердятся, это может способствовать новому неинвазивному диагностированию неврологической болезни до того, как она приведет к тяжелым необратимым изменениям в нервной системе.

Источник: nauka.ua