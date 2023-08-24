Команда вчених Університетського коледжу Лондона під час дослідження виявила, що за зміною товщини шарів сітківки ока можна припустити появу хвороби Паркінсона за сім років до прояву перших ознак неврологічної патології.

Як відомо, на той час, коли хворобу Паркінсона вдається діагностувати, вона вже тривалий час розвивається без явних симптомів.

Діагностування та початок лікування хвороби на цьому ще малопомітному етапі могло б допомогти сповільнити її прогресування, однак поки що немає доступних методів зробити це.

Британські вчені проаналізували базу даних із понад 106 тис. пацієнтів віком понад 40 років, які звернулися на обстеження до офтальмолога і пройшли 3D-оптичну когерентну томографію сітківки.

Дослідники зіставили дані про структуру сітківки пацієнтів, а потім подивилися, кому з них у наступні роки було діагностовано хворобу Паркінсона.

З’ясувалося, що серед 700 хворих поширене зменшення товщини внутрішнього ядерного та внутрішнього сітчастого шарів сітківки.

У середньому з часу виявлення цих особливостей і діагностуванням хвороби Паркінсона проходило 2 653 дні або близько семи років.

Якщо результати вчених підтвердяться, це може сприяти новому неінвазивному діагностуванню неврологічної хвороби до того, як вона призведе до тяжких незворотних змін у нервовій системі.

Джерело: nauka.ua