При хворобі Паркінсона певні нервові клітини головного мозку, звані нейронами, поступово руйнуються або вмирають. І рівень дофаміну, який ці нейрони продукують, починає знижуватися.

Це спричиняє порушення в діяльності мозку, призводить до проблем із рухом та інших проявів хвороби Паркінсона.

Неврологи однієї з найавторитетніших клінік Майо зізнаються, що причини виникнення хвороби Паркінсона не відомі, але припускають, що певну роль відіграють кілька факторів, зокрема гени і екологічні тригери.

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Дослідники дійсно виявили специфічні генетичні зміни, які можуть викликати хворобу Паркінсона у членів однієї родини в декількох поколіннях. Але це трапляється нечасто.

Серед екологічних тригерів називають певні токсини, але це теж не можна вважати великим ризиком.

Тобто хвороба Паркінсона так і залишається поки що загадкою.

Можна лише з упевненістю говорити, що це захворювання, яке прогресує та вражає нервову систему і частини тіла, контрольовані нервами.

Симптоми проявляються повільно. Спочатку може з’явитися ледь помітний тремор лише однієї руки. Тремор є звичайним явищем, але про початок хвороби також сигналізує скутість м’язі або уповільнення рухів.

Ранні симптоми можуть довго залишатися непоміченими. Зазвичай вони починаються на одному боці тіла.

Неврологи попереджають, що труднощі виникають з неусвідомленими рухами, приміром, з морганням, посмішкою або розмахуванням руками під час ходьби.

Стає важко писати.

До факторів ризику, окрім спадковості і екологічних чинників – гербіцидів і пестицидів, – неврологи відносять ще:

Вік. Молоді люди рідко страждають на хворобу Паркінсона. Зазвичай вона розвивається після 60 років. Стать. Чоловіки більш схильні до розвитку хвороби Паркінсона, ніж жінки.

Хвороба Паркінсона у міру прогресування часто супроводжується додатковими проблемами: труднощами мислення, депресією, проблемами із жуванням і ковтанням, нетриманням сечі тощо.

Деякі стани можна контролювати за допомогою фармпрепаратів.

Хоча хвороба Паркінсона невиліковна, певні ліки можуть значно поліпшити симптоми. Зараз пропонують і оперативне втручання, щоб відрегулювати ушкоджені ділянки мозку.

Оскільки причина хвороби Паркінсона невідома, не існує доведених способів її профілактики.

Деякі дослідження показали, що регулярні аеробні вправи можуть знизити ризик хвороби Паркінсона.

З’являлися і повідомлення, що люди, які часто споживають каву та колу, тобто кофеїн, хворіють на хворобу Паркінсона рідше, ніж ті, хто не п’є цих напоїв.

Зелений чай також пов’язують зі зниженням ризику розвитку хвороби Паркінсона.

Однак наразі недостатньо доказів, щоб стверджувати це однозначно.

Джерело: Mayo Clinic