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Норма или нет. Какие вагинальные выделения сигнализируют о проблемах со здоровьем

23 марта 2022, 10:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Норма или нет. Какие вагинальные выделения сигнализируют о проблемах со здоровьем
Источник: Depositphotos

Во время войны украинки не могут регулярно посещать врачей и консультироваться по поводу своего женского здоровья. Однако это крайне важно.

Акушер-гинеколог Ольга Рыженко рассказала о влагалищных выделениях, когда они нормальные, а когда являются признаком серьезных проблем.

Норма влагалищных выделений:

  • слизистые;
  • без запаха или с кисловатым запахом;
  • белого или желтоватого цвета;
  • увеличиваются во время второй половины менструального цикла;
  • по количеству – до 1 чайной ложки.
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Во время изменения количества цвета или запаха без дискомфорта лечение может подождать и угрозы здоровью нет.

Однако, когда есть болезненные ощущения или дискомфорт, лучше проконсультироваться с врачом.

– Есть зуд, творожные выделения белого цвета – поможет Флуконазол 150 мг однократно или антимикотические средства, – говорит Ольга Рыженко.

 

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Публикация от АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ ЕНДОКРИНОЛОГ (@dr_olga_ryzhenko)

Касательно любого приема лекарства лучше посоветоваться со специалистом. Он поможет подобрать препараты, которые не навредят. Потому что все лекарства без исключения имеют побочные действия.

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