Во время войны украинки не могут регулярно посещать врачей и консультироваться по поводу своего женского здоровья. Однако это крайне важно.

Акушер-гинеколог Ольга Рыженко рассказала о влагалищных выделениях, когда они нормальные, а когда являются признаком серьезных проблем.

Норма влагалищных выделений:

слизистые;

без запаха или с кисловатым запахом;

белого или желтоватого цвета;

увеличиваются во время второй половины менструального цикла;

по количеству – до 1 чайной ложки.

Во время изменения количества цвета или запаха без дискомфорта лечение может подождать и угрозы здоровью нет.

Однако, когда есть болезненные ощущения или дискомфорт, лучше проконсультироваться с врачом.

– Есть зуд, творожные выделения белого цвета – поможет Флуконазол 150 мг однократно или антимикотические средства, – говорит Ольга Рыженко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ ЕНДОКРИНОЛОГ (@dr_olga_ryzhenko)

Касательно любого приема лекарства лучше посоветоваться со специалистом. Он поможет подобрать препараты, которые не навредят. Потому что все лекарства без исключения имеют побочные действия.