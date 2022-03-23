Во время войны украинки не могут регулярно посещать врачей и консультироваться по поводу своего женского здоровья. Однако это крайне важно.
Акушер-гинеколог Ольга Рыженко рассказала о влагалищных выделениях, когда они нормальные, а когда являются признаком серьезных проблем.
Норма влагалищных выделений:
- слизистые;
- без запаха или с кисловатым запахом;
- белого или желтоватого цвета;
- увеличиваются во время второй половины менструального цикла;
- по количеству – до 1 чайной ложки.
Во время изменения количества цвета или запаха без дискомфорта лечение может подождать и угрозы здоровью нет.
Однако, когда есть болезненные ощущения или дискомфорт, лучше проконсультироваться с врачом.
– Есть зуд, творожные выделения белого цвета – поможет Флуконазол 150 мг однократно или антимикотические средства, – говорит Ольга Рыженко.
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Касательно любого приема лекарства лучше посоветоваться со специалистом. Он поможет подобрать препараты, которые не навредят. Потому что все лекарства без исключения имеют побочные действия.