Під час війни українки не можуть регулярно відвідувати лікарів та консультуватися щодо свого жіночого здоров’я. Проте це є вкрай важливим.

Акушер-гінеколог Ольга Риженко розповіла про вагінальні виділення, коли вони нормальні, а коли є ознакою серйозних проблем.

Норма вагінальних виділень:

слизові;

без запаху або з кислуватим запахом;

білого або жовтуватого кольору;

зростають під час другої половини менструального циклу;

за кількістю – до 1 чайної ложки.

Під час зміни кількості, кольору або запаху без дискомфорту лікування може почекати і загрози здоров’ю немає.

Однак коли є болісні відчуття чи дискомфорт, краще проконсультуватися з лікарем.

– Є свербіж, сирні виділення білого кольору – допоможе Флуконазол 150 мг одноразово або антимікотичні засоби місцево, – говорить Ольга Риженко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ ЕНДОКРИНОЛОГ (@dr_olga_ryzhenko)

Щодо будь-якого прийому ліків краще порадитися з фахівцем. Він допоможе підібрати препарати, які не нашкодять. Бо усі ліки без винятку мають побічні дії.