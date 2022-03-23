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Норма чи ні. Які вагінальні виділення сигналізують про проблеми зі здоров’ям

23 Березня 2022, 10:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Норма чи ні. Які вагінальні виділення сигналізують про проблеми зі здоров’ям
Джерело: Depositphotos

Під час війни українки не можуть регулярно відвідувати лікарів та консультуватися щодо свого жіночого здоров’я. Проте це є вкрай важливим.

Акушер-гінеколог Ольга Риженко розповіла про вагінальні виділення, коли вони нормальні, а коли є ознакою серйозних проблем.

Норма вагінальних виділень:

  • слизові;
  • без запаху або з кислуватим запахом;
  • білого або жовтуватого кольору;
  • зростають під час другої половини менструального циклу;
  • за кількістю – до 1 чайної ложки.
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Під час зміни кількості, кольору або запаху без дискомфорту лікування може почекати і загрози здоров’ю немає.

Однак коли є болісні відчуття чи дискомфорт, краще проконсультуватися з лікарем.

– Є свербіж, сирні виділення білого кольору – допоможе Флуконазол 150 мг одноразово або антимікотичні засоби місцево, – говорить Ольга Риженко.

 

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Публикация от АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ ЕНДОКРИНОЛОГ (@dr_olga_ryzhenko)

Щодо будь-якого прийому ліків краще порадитися з фахівцем. Він допоможе підібрати препарати, які не нашкодять. Бо усі ліки без винятку мають побічні дії.

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