Під час війни українки не можуть регулярно відвідувати лікарів та консультуватися щодо свого жіночого здоров’я. Проте це є вкрай важливим.
Акушер-гінеколог Ольга Риженко розповіла про вагінальні виділення, коли вони нормальні, а коли є ознакою серйозних проблем.
Норма вагінальних виділень:
- слизові;
- без запаху або з кислуватим запахом;
- білого або жовтуватого кольору;
- зростають під час другої половини менструального циклу;
- за кількістю – до 1 чайної ложки.
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Під час зміни кількості, кольору або запаху без дискомфорту лікування може почекати і загрози здоров’ю немає.
Однак коли є болісні відчуття чи дискомфорт, краще проконсультуватися з лікарем.
– Є свербіж, сирні виділення білого кольору – допоможе Флуконазол 150 мг одноразово або антимікотичні засоби місцево, – говорить Ольга Риженко.
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Щодо будь-якого прийому ліків краще порадитися з фахівцем. Він допоможе підібрати препарати, які не нашкодять. Бо усі ліки без винятку мають побічні дії.