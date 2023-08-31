Для многих идеального утра без чашечки ароматного кофе не существует. Но, оказывается, что такая привычка точно пользы для здоровья не принесет. Эксперты единодушны — именно утром стоит наполнить тело энергией. И только потом можно пить любимые напитки, как кофе.

Нутрициолог-диетолог Галина Довидная рассказала Фактам ICTV о том, что следует делать утром, чтобы весь день оставаться энергичными и бодрыми.

1 . Стакан воды

После сна тело обычно обезвожено. Поэтому прежде всего следует выпить стакан теплой воды натощак. Так вы запустите моторику кишечника. Можно также добавить лайм или лимон.

— Он также стимулирует выделение желчи и улучшает работу кишечника. Здесь главное не переборщить и добавить один кусок лимона, не более. Однако если у человека есть воспалительные процессы органов желудочно-кишечного тракта, то ему следует отказаться от воды с лимоном на голодный желудок, — предостерегает Галина Довидна.

Не стоит пить утром и газированную воду.

— Потому что люди в основном не знают, какое у них состояние кишечника. Если есть гастрит, то газировка может усиливать воспалительный процесс, раздражая оболочки желудка, — советует нутрициолог.

Также большая ошибка, когда люди пьют воду, которая содержит соду. Она помогает снизить кислотность. Но у большинства людей эта кислотность и так снижена. Это может ухудшить переваривание и усвоение пищи. Поэтому лучший выбор — столовая минерализованная, негазированная вода.

2. Физическая активность

Занятие спортом значительно улучшает кровообращение и способствует лучшей работе внутренних органов. Впрочем, эксперты советуют утро начинать с легкой растяжки или короткой тренировки. Вид спорта — по желанию.

— Единственное, что не советую — начинать утро с кардиотренировок. Потому что это также может повысить уровень гормона стресса кортизона и навредить организму. На голодный желудок активно тренироваться тоже не стоит. Потому что это может привести к гипогликемии, — советует Галина Довидная.

3. Завтрак

Не стоит пренебрегать завтраком. К тому же, он должен быть сбалансированным: содержать белки, здоровые жиры и сложные углеводы.

— Запомните — день начинать надо не с кофе, а с полноценного завтрака. Есть желательно в первые два часа после пробуждения. Не затягивайте. Потому что если не позавтракать вовремя, то дальше будет стимулироваться гормон стресса — кортизол, что будет способствовать возникновению воспалительных процессов в организме, — советует Галина Довидная.

Важно, чтобы завтрак был сбалансированным по правилу Гарвардской тарелки. А именно:

50% — овощи, зелень, фрукты и ягоды;

25% — углеводы: зерна, крупы, хлеб, паста.

20% — белок: яйца, птица, рыба, морепродукты, субпродукты, бобовые и жиры.

5% — молочные продукты.

Кстати, доказано, что люди, которые завтракают нерегулярно, имеют больше шансов получить со временем проблемы с обменом веществ.

4. Психоэмоциональное состояние

Для налаживания этого состояния хорошо подходят медитация и дыхательные упражнения. Постоянные практики способны способствовать притоку крови и кислорода в организм. А со временем значительно улучшат ваше психоэмоциональное состояние. Потому что от позитивного настроя с самого утра часто зависит, как пройдет весь ваш день.

— Прежде всего утро следует начинать с улыбки, благодарности Богу и ВСУ, что мы живы. Это, пожалуй, прежде всего для украинцев. Относительно здоровья — то очень важным является ваше психологическое и моральное состояние. Для его стабилизации кто-то делает йогу, кто-то — занимается медитацией, — рассказывает эксперт.

5. Контрастный душ

Контрастный душ укрепляет иммунитет и отлично помогает взбодриться. Начинать следует с комфортного обливания водой. Сначала теплой и завершать процедуру прохладной. Желательно делать от 8 до 10 повторов. Каждое чередование по 30-40 секунд.

Главное — не мойте голову холодной водой. И если имеете хронические заболевания сердца и почек — будьте внимательны. Прежде чем прибегать к этому утреннему ритуалу — проконсультируйтесь со специалистом.