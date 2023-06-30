Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Кардиологи назвали три основных продукта на завтрак для снижения кровяного давления

30 июня 2023, 14:54
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
продукти, їжа, сніданок
Источник: Pixabay

Эксперты Американской кардиологической ассоциации назвали три основных продукта, которые рекомендуются включить в меню на завтрак. Эти продукты богаты калием, а потому важны для контроля высокого кровяного давления.

По словам экспертов, калий уменьшает воздействие натрия и помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует снижению артериального давления.

— Поскольку связь между калием и кровяным давлением хорошо известна, само собой разумеется, что продукты, которые являются хорошим источником калия, могут быть полезны для здоровья сердца, — отмечают специалисты.

Читайте также:
серцеВрач объяснил, как предотвратить повышение давления летом

Три продукта на завтрак для снижения давления это:

  • авокадо;
  • простой йогурт;
  • апельсиновый сок.

По словам кардиологов, половина авокадо содержит около 364 мг калия, одна чашка йогурта (245 г) — 380 мг калия, чашка свежевыжатого апельсинового сока может содержать до 496 мг калия или 7,5% суточной нормы.

От фруктового салата до тостов с авокадо, от изысканного рыбного ужина до тарелки спагетти с помидорами — существует так много отличных способов насытиться калием. Ваше здоровье и ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны, утверждают эксперты.

Источник: Express

Теги
здорова їжа поради лікаря Серце
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь