Експерти Американської кардіологічної асоціації назвали три основні продукти, які рекомендується включити в меню на сніданок. Ці продукти багаті калієм, а тому важливі для контролю високого кров’яного тиску.

За словами експертів, калій зменшує вплив натрію і допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що сприяє зниженню артеріального тиску.

– Оскільки зв’язок між калієм і кров’яним тиском добре відомий, само собою зрозуміло, що продукти, які є хорошим джерелом калію, можуть бути корисними для здоров’я серця, – зазначають фахівці.

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Три продукти на сніданок для зниження тиску це:

авокадо;

простий йогурт;

апельсиновий сік.

За словами кардіологів, половина авокадо містить близько 364 мг калію, одна чашка йогурту (245 г) – 380 мг калію, чашка свіжовичавленого апельсинового соку може містити до 496 мг калію або 7,5% добової норми.

Від фруктового салату до тостів з авокадо, від вишуканої рибної вечері до тарілки спагеті з помідорами – існує так багато чудових способів насититися калієм. Ваше здоров’я і ваші смакові рецептори будуть вам вдячні, стверджують експерти.

Джерело: Express