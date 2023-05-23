Персональний тренер з харчування Джеймс Бреді в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів, що знежирене молоко здатне допомогти знизити високий кров’яний тиск.

За словами Бреді, молочні продукти містять певний тип білка – так звані біоактивні пептиди, який, як було показано, позитивно впливає на контроль крові.

Ці пептиди, ймовірно, мають інгібувальні властивості ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), які можуть розслабляти стінки кровоносних судин і знижувати кров’яний тиск.

Ще одна причина, чому знежирене молоко може знизити високий кров’яний тиск, за словами експерта, пов’язана з основними поживними речовинами, що містяться в ньому, включно з кальцієм, калієм і магнієм.

– Солі та мінерали, такі як кальцій, калій і магній, можуть допомогти кровоносним судинам стиснутися і розслабитися, коли це необхідно, – пояснив Бреді.

За його словами, двох чашок молока на день має бути достатньо, щоб досягти мети. Однак кількість може варіюватися залежно від таких факторів, як вік, стать, маса тіла, а також загальне харчування і спосіб життя.

Експерт зазначає, що важливо вживати знежирене молоко та інші молочні продукти в помірних кількостях, як частину збалансованої дієти, що також охоплює різноманітні фрукти, овочі, цільні зерна і нежирні білки.

Джерело: Express