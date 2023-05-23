Персональный тренер по питанию Джеймс Брэди в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал, что обезжиренное молоко способно помочь снизить высокое кровяное давление.

По словам Брэди, молочные продукты содержат определенный тип белка, называемый биоактивными пептидами, который, как было показано, оказывает положительное влияние на контроль крови.

Эти пептиды предположительно обладают ингибирующими свойствами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые могут расслаблять стенки кровеносных сосудов и снижать кровяное давление.

Еще одна причина, по которой обезжиренное молоко может снизить высокое кровяное давление, по словам эксперта, связана с содержащимися в нем основными питательными веществами, включая кальций, калий и магний.

— Соли и минералы, такие как кальций, калий и магний, могут помочь кровеносным сосудам сжаться и расслабиться, когда это необходимо, — объяснил Брэди.

По его словам, двух чашек молока в день должно быть достаточно, чтобы добиться цели. Однако количество может варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, пол, масса тела, а также общее питание и образ жизни.

Эксперт отмечает, что важно употреблять обезжиренное молоко и другие молочные продукты в умеренных количествах, как часть сбалансированной диеты, которая также включает в себя разнообразные фрукты, овощи, цельные зерна и нежирные белки.

Источник: Express