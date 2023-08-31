Для багатьох ідеального ранку без чашки ароматної кави не існує. Проте виявляється, що така звичка точно користі для здоров’я не принесе. Експерти одноголосні – саме зранку варто наповнити тіло енергією. І лише потім можна пити улюблені напої, як-то каву.
Нутриціолог-дієтолог Галина Довідна розповіла Фактам ICTV про те, що треба робити зранку, щоб весь день лишатися енергійними та бадьорими.
- Склянка води
Після сну тіло зазвичай зневоднене. Тому насамперед треба випити склянку теплої води натщесерце. Так ви запустите моторику кишківника. Можна також додати лайм чи лимон.
– Він також стимулює виділення жовчі і покращує роботу кишківника. Тут головне не переборщити і додати один шматок лимона, не більше. Однак якщо у людини є запальні процеси органів шлунково-кишкового тракту, то їй краще відмовитися від води з лимоном на голодний шлунок, – застерігає Галина Довідна.
Не варто пити зранку і газовану воду.
– Бо люди здебільшого не знають, який в них стан кишківника. Якщо є гастрит, то газована вода може посилювати запальний процес, подразнюючи оболонки шлунку, – радить нутриціолог.
Також є великою помилкою, коли люди п’ють воду, яка містить соду. Вона допомагає знизити кислотність, але у більшості людей ця кислотність і так знижена. Це може погіршити перетравлення і засвоєння їжі. Тому найкращий вибір – столова мінералізована, негазована вода.
- Фізична активність
Займання спортом значно покращує кровообіг та сприяє кращій роботі внутрішніх органів. Проте експерти радять ранок починати із легкої розтяжки або ж короткого тренування. Вид спорту – за бажанням.
– Єдине, що не раджу – починати ранок з кардіотренувань. Бо це також може підвищити рівень гормону стресу кортизонлу і нашкодити організму. На голодний шлунок активно тренуватися теж не варто, бо це може призвести до гіпоглікемії, – радить Галина Довідна.
- Сніданок
Нехтувати сніданком не варто. До того ж він має бути збалансованим: містити білки, здорові жири та складні вуглеводи.
– Запам’ятайте – день починати треба не з кави, а з повноцінного сніданку. Їсти бажано у перші дві години після прокидання. Не затягуйте. Бо якщо не поснідати вчасно, то далі стимулюватиметься гормон стресу – кортизол, що сприятиме виникненню запальних процесів в організмі, – радить Галина Довідна.
Важливо, щоб сніданок був збалансованим за правилом Гарвардської тарілки. А саме:
- 50% – овочі, зелень, фрукти та ягоди;
- 25% – вуглеводи: зерна, крупи, хліб, паста.
- 20% — білок: яйця, птиця, риба, морепродукти, субпродукти, бобові та жири.
- 5% — молочні продукти.
До речі, доведено, що люди, які снідають нерегулярно, мають більше шансів отримати з часом проблеми з обміном речовин.
- Психоемоційний стан
Для налагодження цього стану добре підходять медитація та дихальні вправи. Постійні практики здатні сприяти припливу крові та кисню в організм. А з часом значно покращать ваш психоемоційний стан. Бо від позитивного налаштування з самого ранку часто залежить, як пройде весь ваш день.
– Ранок варто починати з усмішки, подяки Богові і ЗСУ, що ми живі. Це, мабуть, найперше для українців. Щодо здоров’я – то дуже важливим є ваш психологічний і моральний стан. Для його стабілізації хтось робить йогу, хтось – займається медитацією, – розповідає експертка.
- Контрастний душ
Контрастний душ зміцнює імунітет і відмінно допомагає збадьоритися. Починати варто з комфортного обливання водою. Спочатку теплою і завершувати процедуру прохолодною. Бажано робити від 8 до 10 повторів. Чергування по 30-40 секунд.
Головне – не мийте голову холодною водою. І якщо маєте хронічні захворювання серця та нирок – будьте уважні. Перш ніж вдаватися до цього ранкового ритуалу – проконсультуйтеся зі спеціалістом.