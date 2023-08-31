Для багатьох ідеального ранку без чашки ароматної кави не існує. Проте виявляється, що така звичка точно користі для здоров’я не принесе. Експерти одноголосні – саме зранку варто наповнити тіло енергією. І лише потім можна пити улюблені напої, як-то каву.

Нутриціолог-дієтолог Галина Довідна розповіла Фактам ICTV про те, що треба робити зранку, щоб весь день лишатися енергійними та бадьорими.

Склянка води

Після сну тіло зазвичай зневоднене. Тому насамперед треба випити склянку теплої води натщесерце. Так ви запустите моторику кишківника. Можна також додати лайм чи лимон.

– Він також стимулює виділення жовчі і покращує роботу кишківника. Тут головне не переборщити і додати один шматок лимона, не більше. Однак якщо у людини є запальні процеси органів шлунково-кишкового тракту, то їй краще відмовитися від води з лимоном на голодний шлунок, – застерігає Галина Довідна.

Не варто пити зранку і газовану воду.

– Бо люди здебільшого не знають, який в них стан кишківника. Якщо є гастрит, то газована вода може посилювати запальний процес, подразнюючи оболонки шлунку, – радить нутриціолог.

Також є великою помилкою, коли люди п’ють воду, яка містить соду. Вона допомагає знизити кислотність, але у більшості людей ця кислотність і так знижена. Це може погіршити перетравлення і засвоєння їжі. Тому найкращий вибір – столова мінералізована, негазована вода.

Фізична активність

Займання спортом значно покращує кровообіг та сприяє кращій роботі внутрішніх органів. Проте експерти радять ранок починати із легкої розтяжки або ж короткого тренування. Вид спорту – за бажанням.

– Єдине, що не раджу – починати ранок з кардіотренувань. Бо це також може підвищити рівень гормону стресу кортизонлу і нашкодити організму. На голодний шлунок активно тренуватися теж не варто, бо це може призвести до гіпоглікемії, – радить Галина Довідна.

Сніданок

Нехтувати сніданком не варто. До того ж він має бути збалансованим: містити білки, здорові жири та складні вуглеводи.

– Запам’ятайте – день починати треба не з кави, а з повноцінного сніданку. Їсти бажано у перші дві години після прокидання. Не затягуйте. Бо якщо не поснідати вчасно, то далі стимулюватиметься гормон стресу – кортизол, що сприятиме виникненню запальних процесів в організмі, – радить Галина Довідна.

Важливо, щоб сніданок був збалансованим за правилом Гарвардської тарілки. А саме:

50% – овочі, зелень, фрукти та ягоди;

25% – вуглеводи: зерна, крупи, хліб, паста.

20% — білок: яйця, птиця, риба, морепродукти, субпродукти, бобові та жири.

5% — молочні продукти.

До речі, доведено, що люди, які снідають нерегулярно, мають більше шансів отримати з часом проблеми з обміном речовин.

Психоемоційний стан

Для налагодження цього стану добре підходять медитація та дихальні вправи. Постійні практики здатні сприяти припливу крові та кисню в організм. А з часом значно покращать ваш психоемоційний стан. Бо від позитивного налаштування з самого ранку часто залежить, як пройде весь ваш день.

– Ранок варто починати з усмішки, подяки Богові і ЗСУ, що ми живі. Це, мабуть, найперше для українців. Щодо здоров’я – то дуже важливим є ваш психологічний і моральний стан. Для його стабілізації хтось робить йогу, хтось – займається медитацією, – розповідає експертка.

Контрастний душ

Контрастний душ зміцнює імунітет і відмінно допомагає збадьоритися. Починати варто з комфортного обливання водою. Спочатку теплою і завершувати процедуру прохолодною. Бажано робити від 8 до 10 повторів. Чергування по 30-40 секунд.

Головне – не мийте голову холодною водою. І якщо маєте хронічні захворювання серця та нирок – будьте уважні. Перш ніж вдаватися до цього ранкового ритуалу – проконсультуйтеся зі спеціалістом.