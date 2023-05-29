Когда человек чувствует боль в груди, удушье, головокружение, когда ускоряется сердцебиение, а кожа приобретает бледный оттенок, — стоит проверить гемоглобин. Все перечисленные симптомы характерны для анемии.

Она может проявиться, когда в крови недостаточно красных кровяных телец — эритроцитов, которые доставляют кислород ко всем органам и тканям организма человека.

Существуют разные типы анемий, вызванные, соответственно, разными причинами.

Апластическая анемия

Это серьезное состояние, которое, в первую очередь, лечат с помощью переливания крови. Если течение болезни тяжелое, может потребоваться даже пересадка костного мозга.

Апластическую анемию могут спровоцировать:

воздействие радиооблучения и химиотерапии (например, при лечении онкозаболеваний);

отравление пестицидами и инсектицидами;

прием некоторых препаратов, например, определенных антибиотиков или лекарств против ревматоидного артрита;

вирусная инфекция (гепатит, цитомегаловирус, ВИЧ и т.д.);

беременность.

Железодефицитная анемия

Плохой аппетит, холодные руки и стопы, воспаленный язык — все это может быть признаком того, что организму не хватает железа. Только врач может прописать вам нужные препараты. Однако стоит знать, что железосодержащие таблетки могут иметь неприятные побочные эффекты — тошноту, запоры и т.д.

Анемия из-за недостатка витаминов

Если в организме не хватает фолиевой кислоты или витамина В12, гемоглобин также может снизиться. Восстановить баланс помогут назначенные врачом препараты.

Существуют и сложные наследственные анемии — серповидноклеточная и талассемия. Серповидноклеточная анемия — тяжелое заболевание, связанное с повреждением внутренних органов и приступами сильной боли.

Она не лечится, применяется лишь симптоматическая терапия.

При талассемии организм человека имеет уровень гемоглобина ниже нормы. Умеренные проявления болезни лечения не требуют. Но при тяжелом течении человек нуждается в регулярных переливаниях крови.

Источник: Бережи себе