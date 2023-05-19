Во Всемирный день семейного врача мы поздравляем врачей, чьей ежедневной работе обязаны здоровьем наших семей.

Но лучшей благодарностью станет своевременное обращение к медикам и отказ от самолечения. Это то, что на самом деле покажет высокую оценку работы профессионалов.

Факты ICTV и медицинский провайдер Helsi поздравили с этим праздником семейного врача и эндокринолога Елену Щербак. И попутно расспросили ее о последствиях самолечения, с которыми ей приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно.

Елена Щербак считает, что самолечение не ограничивается приемом лекарств без консультации с врачом. Это еще и самостоятельный прием витаминов, случайно выбранный массаж, использование грелки и горчичников, всевозможные растирания, детокс-диеты. А еще — отказ от вакцинации и увеличение дозировки безрецептурных препаратов, чтобы быстрее помогло.

— Решение выйти на работу с температурой 37,2°С — это тоже опасное самолечение, к тому же подвергаются опасности другие люди, — говорит Елена Щербак.

Врач считает, что к самолечению подталкивает доступность лекарств в аптеках, где можно приобрести, что угодно без рецепта: от витаминов и гомеопатических средств и трав — до сильных антибиотиков.

При неправильном назначении, все такие препараты провоцируют осложнения. Запись к семейному врачу и консультация на самом деле могут предупредить многие проблемы со здоровьем.

Но некоторые люди отдают предпочтение интернету. Найдя у себя кучу симптомов, они покупают в аптеке все подряд.

— От кашля и боли в горле — двойную дозу антибиотиков, от головной боли — сильнодействующие обезболивающие, для снижения температуры 37,5°С — жаропонижающие. Да еще и в придачу нестероидные противовоспалительные препараты. Против диареи — антибиотики, — перечисляет врач.

По утверждению Елены Щербак, последствия такого лечения могут быть катастрофическими.

Наиболее распространенные, зафиксированные семейными врачами:

возникновение аллергической реакции на препарат, вплоть до анафилактического шока;

переход заболеваний в хронические формы из-за неправильного лечения на первых этапах;

присоединение вторичных заболеваний вследствие неправильного лечения;

негативное влияние на организм лекарств из-за неправильной комбинации препаратов;

развитие медикаментозно индуцированного гепатита — после токсического воздействия на печень препаратов, так называемой натуральной медицины и БАДов.

Кроме того, может появиться и закрепиться резистентность организма к лекарствам, которые ранее помогали. Во время каждого последующего приема эффект препарата постепенно снижается, пациенту приходится увеличивать дозировку, что приводит к привыканию.

Отдельно стоит сказать об антибиотиках. Сегодня резистентность бактерий к антибиотикам — одна из самых больших проблем в мировой медицине. Темпы этого опасного процесса ускоряются во многих странах. И Украина — не исключение.

Итак, что в основном принимают, когда болит голова или, например, спина? По словам семейного врача Елены Щербак, на первом месте — обезболивающие. В частности парацетамол или аспирин.

Они продаются без рецепта, действительно утоляют боль, но имеют и побочные эффекты. Принимая такие средства слишком часто и в неправильной дозировке, пациент может получить расстройство печени, почек, проблемы с желудком. Даже малая передозировка парацетамолом может привести к острой печеночной недостаточности.

— Напоминаю, что только доза делает лекарство именно лекарством, и только врач способен подобрать схему и дозировку, — напоминает Елена.

Семейный врач заметила, что сейчас очень популярны всевозможные детоксы. Детокс-терапией чаще всего злоупотребляют те, кто стремится похудеть, и те, кто постоянно борется с зашлакованностью организма.

Детоксом некоторые считают отказ на время от определенных продуктов и употребление только соков, чаев или смузи и тому подобное. Как вариант, еще садятся на низкокалорийную диету или монодиету, или пьют отдельные настойки и навары трав. Есть и более экстремальные и опасные методы, такие как применение очистительных клизм.

Сторонники детокс-диет убеждены, что ограничив твердую пищу и определенные группы продуктов, они избавятся от токсинов, давая пищеварительной системе перерыв на отдых.

Но любой квалифицированный медик подтвердит, уверяет Елена Щербак, для снижения веса не нужно придерживаться агрессивных низкокалорийных диет. Это приводит к резкому снижению калорийности в питании, что может вызвать стресс для организма.

— Сами же разгрузочные дни не несут никакой пользы, особенно, если длятся 5-10 дней подряд или даже месяц. Можно избавиться от ценной ткани — мышечной, — а потом ее трудно и долго восстанавливать, — подчеркивает семейный врач.

Пациент возвращается к привычному режиму питания — и возвращается вес, иногда даже больший, чем до этого.

Сейчас очень активно в качестве детокс-программ рекламируются всевозможные специальные БАДы, которые содержат в своем составе слабительные вещества. Это вызывает диарею, а она, в свою очередь, обезвоживание.

— Перед употреблением любых “очистительных” препаратов посоветуйтесь со своим семейным врачом, можно получить консультацию и через Helsi или другие платформы, — отмечает Щербак.

Но заранее можно заверить, что в авторитетных медицинских источниках отсутствуют какие-либо упоминания о выведении шлаков.

Щербак подчеркивает, что самая надежная детокс-система — это почки. Если же и почки не справятся, то никакие Instagram-советы не помогут. Пациенту уже понадобится диализ или даже трансплантации этого органа.

Кроме почек, с выведением шлаков прекрасно справляются печень, кожа, желчный пузырь, легкие, кишечник и тому подобное.

— Человеческая физиологическая система детоксикации настолько мощная, что без нагрузки стрессами, алкоголем, курением и другими вредными привычками, — эффективно выводит лишнее из организма без всякой помощи, — отмечает врач.

Детокс-диеты могут как раз существенно ухудшить работу печени, желчевыделительной системы, кишечника и пищеварительного тракта. А из-за клизм, которые тоже нередко применяют во время — как люди считают — очищения организма, возникают запоры. Они вызывают обострение хронического геморроя или образование анальных трещин. Не исключены и колиты.

Елена Щербак поделилась историями пациентов, которых в буквальном смысле пришлось спасать после самолечения.

Одна пациентка для похудения самоназначила себе на 4 месяца двойную дозу препарата-психостимулятора, о котором прочитала в интернете. Женщина действительно серьезно похудела, стала более энергичной. Но впоследствии едва смогла завершить этот курс — отказаться от такого сильнодействующего лекарства трудно.

Последствия могли быть фатальными: от серьезных психических расстройств вплоть до смерти.

Другая пациентка чистила организм чесноком и получила токсический острый гепатит — и потеряла беременность.

Некоторые женщины годами чистятся соком кабачка — обычно это заканчивается тяжелой кахексией (истощением и атрофией) и печеночной и почечной недостаточностью.

Поэтому перед самоназначением любых препаратов, диет, БАДов, витаминов и минералов — стоит проконсультироваться с врачом.

Это принесет пользу и спасет от осложнений. И именно это станет настоящей благодарностью врачам, ведь их главная цель — это здоровые пациенты.