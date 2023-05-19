У Всесвітній день сімейного лікаря ми вшановуємо лікарів, чиїй щоденній праці завдячуємо здоров’ям наших родин.

Та найкращою подякою стане вчасне звернення до медиків та відмова від самолікування. Це те, що насправді засвідчить високу оцінку роботи професіоналів.

Факти ICTV та медичний провайдер Helsi привітали з цим святом сімейного лікаря та ендокринолога Олену Щербак. І принагідно розпитали її про наслідки самолікування, які їй доводиться бачити мало не щодня.

Олена Щербак вважає, що самолікування не обмежується прийомом ліків без консультації з лікарем. Це ще і самостійний прийом вітамінів, навмання обраний масаж, використання грілки та гірчичників, усілякі розтирання, детокс-дієти. А ще – відмова від вакцинації і збільшення дозування безрецептурних препаратів, щоб швидше допомогло.

– Рішення вийти на роботу з температурою 37,2°С – це теж небезпечне самолікування, а ще й наражання на небезпеку інших, – каже Олена Щербак.

Лікар вважає, що до самолікування підштовхує доступність ліків в аптеках, де можна придбати будь-що без рецепта: від вітамінів та гомеопатичних засобів і трав і аж до сильних антибіотиків.

За неправильного призначення усі такі препарати провокують ускладнення. Запис до сімейного лікаря і консультація насправді можуть запобігти чималій кількості проблем зі здоров’ям.

Але багато хто віддає перевагу інтернету. Знайшовши в себе купу симптомів, люди купують в аптеці все підряд.

– Від кашлю та болю в горлі купують подвійну дозу антибіотиків, від головного болю – сильнодійні знеболювальні, для зниження температури 37,5°С – жарознижувальні. Та ще й на додачу нестероїдні протизапальні препарати. Проти діареї – антибіотики, – перераховує лікар.

За твердженням Олени Щербак, наслідки такого лікування можуть бути катастрофічними.

Найбільш поширені, зафіксовані сімейними лікарями:

виникнення алергічної реакції на препарат, аж до анафілактичного шоку;

перехід захворювань у хронічні форми через неправильне лікування на перших етапах;

приєднання вторинних захворювань унаслідок неправильного лікування;

негативний вплив на організм ліків через неправильну комбінацію препаратів;

розвиток медикаментозно індукованого гепатиту – після токсичного впливу на печінку препаратів, так званої натуральної медицини і БАДів.

Крім того, може з’явитися і закріпитися резистентність організму до ліків, які раніше допомагали. Під час кожного наступного прийому ефект препарату поступово знижується, пацієнту доводиться збільшувати дозування, що призводить до звикання.

Окремо варто сказати про антибіотики. Сьогодні резистентність бактерій до антибіотиків – одна з найбільших проблем у світовій медицині. Темпи цього небезпечного процесу пришвидшуються у багатьох країнах. І Україна – не виняток.

Отож, що здебільшого приймають, коли болить голова чи, приміром, спина? За словами сімейного лікаря Олени Щербак, на першому місці – знеболювальні. Зокрема, парацетамол чи аспірин.

Вони продаються без рецепта, справді тамують біль, але мають і побічні ефекти. Приймаючи такі засоби надто часто і в неправильному дозуванні, пацієнт може отримати розлад печінки, нирок, проблеми зі шлунком. Навіть невеличке передозування парацетамолу може призвести до гострої печінкової недостатності.

– Нагадую, що лише доза робить ліки саме ліками, і лише лікар здатен підібрати схему та дозування, – нагадує Олена.

З власної практики сімейний лікар Щербак помітила, що нині дуже популярні усілякі детокси. Детокс-терапією найчастіше зловживають ті, хто прагне схуднути, і ті, хто постійно бореться із зашлакованістю організму.

Детоксом дехто вважає відмову на певний час від певних продуктів і вживання лише соків, чаїв або смузі тощо. Як варіант – сідають на низькокалорійну дієту чи монодієту або п’ють окремі настоянки та навари трав. Є й більш екстремальні та небезпечні методи, як-то застосування очисних клізм.

Прихильники детокс-дієт переконані, що, обмеживши тверду їжу та певні групи продуктів, вони позбудуться токсинів, даючи травній системі перерву та відпочинок.

Але будь-який кваліфікований медик підтвердить, запевняє Олена Щербак, для зниження ваги не потрібно дотримуватися агресивних низькокалорійних дієт. Це призводить до різкого зниження калорійності у харчуванні, що може викликати стрес для організму.

– Самі ж детокс-розвантажувальні дні не несуть ніякої користі, особливо якщо тривають 5-10 днів поспіль чи навіть місяць. Можна позбутися найціннішої тканини – м’язової, – а потім її важко і довго відновлювати, – наголошує сімейний лікар.

Пацієнт повертається до звичного режиму харчування – і повертається вага, інколи навіть більша, аніж до цього.

Зараз дуже активно як детокс-програми рекламуються усілякі спеціальні БАДи, які містять у своєму складі послаблювальні речовини. Це спричиняє діарею, а вона – зневоднення.

– Перед вживанням будь-яких “очисних” препаратів порадьтеся зі своїм сімейним лікарем, можна отримати консультацію і через Helsi або інші платформи, – зауважує Щербак.

Але заздалегідь можна запевнити, що в авторитетних медичних джерелах відсутні будь-які згадки про виведення шлаків.

Щербак наголошує, що найнадійніша детокс-система для виведення шлаків – це нирки.

Якщо нирки не можуть впоратися, то жодні Instagram-поради не допоможуть. Пацієнт вже потребуватиме діалізу чи навіть трансплантації цього органа.

Окрім нирок з виведенням шлаків чудово справляються печінка, шкіра, жовчний міхур, легені, кишківник тощо.

– Людська фізіологічна система детоксикації настільки потужна, що без навантаження стресами, алкоголем, палінням та іншими шкідливими звичками, – ефективно виводитиме зайве з організму без будь-якої допомоги, – наголошує лікар.

Детокс-дієти можуть якраз суттєво погіршити роботу печінки, жовчовидільної системи, кишківника та травного тракту. А через клізми, які теж нерідко застосовують під час – як люди вважають – очищення організму, виникають закрепи. Вони викликають загострення хронічного геморою або утворення анальних тріщин. Не виключені й коліти.

Олена Щербак поділилася історіями пацієнтів, яких, у буквальному сенсі, довелося рятувати після самолікування.

Одна пацієнтка для схуднення самопризначила собі на 4 місяці подвійну дозу препарату-психостимулятора, про який прочитала в інтернеті. Жінка справді серйозно схудла, стала більш енергійною. Та згодом заледве змогла завершити цей курс – відмовитися від такого сильнодійного препарату важко.

Наслідки могли бути фатальними: від серйозних психічних розладів аж до смерті.

Інша пацієнтка чистила організм часником та отримала токсичний гострий гепатит – і втратила вагітність.

Деякі жінки роками чистяться соком кабачка – зазвичай це завершується тяжкою кахексією (виснаженням та атрофією) та печінковою і нирковою недостатністю.

Тому перед самопризначенням будь-яких препаратів, дієт, БАДів, вітамінів і мінералів – варто проконсультуватися з лікарем.

Це принесе користь і врятує організм від ускладнень. І саме це стане справжньою подякою лікарям, адже їхня головна мета – це здорові пацієнти.