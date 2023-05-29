Коли людина відчуває біль грудях, задуху, запаморочення, коли пришвидшується серцебиття, а шкіра набуває блідого відтінку, – варто перевірити гемоглобін. Усі перелічені симптоми характерні для анемії.

Вона може проявитися, коли в крові недостатньо червоних кров’яних тілець – еритроцитів, які доставляють кисень до всіх органів і тканин організму людини.

Існують різні типи анемій, викликані, відповідно, різними причинами.

Апластична анемія

Це серйозний стан, який, передусім, лікують за допомогою переливання крові. Якщо перебіг хвороби тяжкий, може знадобитися навіть пересадка кісткового мозку.

Апластичну анемію можуть спровокувати:

вплив радіоопромінення та хіміотерапії (наприклад, при лікуванні онкозахворювань);

отруєння пестицидами та інсектицидами;

прийом деяких препаратів, приміром, певних антибіотиків чи ліків проти ревматоїдного артриту;

вірусна інфекція (гепатит, цитомегаловірус, ВІЛ тощо);

вагітність.

Залізодефіцитна анемія

Поганий апетит, холодні руки й стопи, запалений язик — все це може бути ознакою того, що організму не вистачає заліза. Лише лікар може прописати вам потрібні препарати. Проте варто знати, що залізовмісні пігулки можуть мати неприємні побічні ефекти — нудоту, закрепи тощо.

Анемія через нестачу вітамінів

Якщо в організмі бракує фолієвої кислоти чи вітаміну В12, гемоглобін також може знизитися. Відновити баланс допоможуть призначені лікарем препарати.

Існують і складні спадкові анемії – серпоподібноклітинна та таласемія. Серпоподібноклітинна анемія – важке захворювання, пов’язане з ушкодженням внутрішніх органів і нападами сильного болю.

Вона не лікується, застосовується лише симптоматична терапія.

При таласемії організм людини має нижчий за норму рівень гемоглобіну. Помірні прояви хвороби лікування не потрбебують. Але при важкому перебігу знадобиться регулярне переливання крові.

Джерело: Бережи себе