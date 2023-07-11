Множество врачей и экспертов регулярно повторяют нам о важности ежедневного потребления морепродуктов и пользе Омега-3 для нашего организма.

Но что будет, если совсем отказаться от продуктов, содержащих Омега-3? Будет ли такое решение иметь катастрофические последствия для организма человека. О том, чем грозит дефицит Омега-3, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Что такое Омега-3

Омега-3 является группой полиненасыщенных жирных кислот. Эта группа включает такие жирные кислоты, как альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).

ALA является основным представителем Омега-3 жирных кислот в растительных источниках, таких, как семена льна и чиа, грецкие орехи и соя. EPA и DHA обычно встречаются в сортах жирной рыбы: лосось, сардина, скумбрия и анчоусы, а также в морских водорослях.

Поскольку Омега-3 жирные кислоты не синтезируются организмом, они поступают снаружи, путем питания или диетических добавок.

Теперь рассмотрим, как именно дефицит жирных кислот влияет на организм человека и отдельные его системы.

Имеет ли смысл пить Омега-3

Информация о чрезвычайной пользе Омега-3 стала новым мифом. Добавки жирных кислот Омега-3 из рыбьего жира или растений практически не влияют на риск сердечных заболеваний, инсульта или общую смертность.

Этот вывод противоречит широко распространенному мнению о пользе жирных кислот. Предварительные доказательства в пользу пищевых добавок в основном получены из исследований с высоким риском предвзятости. Обычно, компании, которые занимаются изготовлением и продажей БАДов, покупают такие исследования, чтобы иметь “научное” подтверждение и повысить продажи.

В рекомендациях Национального института здоровья и совершенства помощи (NICE) Великобритании утверждается, что нет доказательств того, что соединения Омега-3 жирных кислот помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Там сказано, что диетические добавки Омега-3 не следует использовать для первичной или вторичной профилактики. Однако людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется есть не менее двух порций рыбы каждую неделю, включая порцию жирной рыбы, и 4-5 порций орехов, семян и бобовых.

Согласно новым исследованиям, увеличение потребления Омега-3 не повлияло на общий риск смерти. Смертность от всех причин составляла около 9%, в двух группах, которые дополнительно принимали жирные кислоты и нет. Также не выявлено влияния на смертность от сердечных заболеваний или инсульта. Смертность от этих причин составляла около 7% в обеих группах.

Увеличение Омега-3 не выявило влияния на заболевания сердца или инсульт. Риск события был примерно 16% в обеих группах. Есть слабые доказательства того, что Омега-3 может незначительно влиять на липидные маркеры сыворотки крови, но опять же, не выявлено влияния на массу тела.

Не существует анализа, который смог бы нам сказать, есть ли Омега-3 в дефиците у человека, или нет. Это означает, что мы не можем точно определить, стоит ли дополнительно принимать их.

Специалисты национального института здоровья и совершенства помощи (NICE) заявляют, что добавки Омега-3 жирных кислот или лекарства на их основе не следует предлагать:

Людям, перенесшим сердечный приступ более трех месяцев назад, чтобы снизить риск повторного сердечного приступа.

Людям с диабетом, заболеванием почек или с риском сердечных заболеваний.

Большинству людей с высоким уровнем триглицеридов в крови.

Большинству людей с семейной гиперхолестеринемией.

Людям с заболеваниями печени.

Детям и молодым людям с аутизмом для решения проблем со сном.

Людям с рассеянным склерозом.

Полученные данные не означают, что люди должны прекратить есть продукты (например, жирную рыбу, семена, орехи и бобовые), богатые Омега-3. Эти продукты являются важной частью здорового питания. Скорее, они говорят нам о том, что дополнительный прием Омега-3 не приносит пользы организму человека, а при некоторых диагнозах даже запрещен.

Берегите свое здоровье, проверяйте информацию в надежных источниках, а при любых нетипичных для вас симптомах лучше обращайтесь к врачу. Ваше здоровье – в ваших руках, берегите его.