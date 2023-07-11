Безліч лікарів та експертів регулярно повторюють нам про важливість щоденного споживання морепродуктів і користь Омега-3 для нашого організму.

Але що буде, якщо зовсім відмовитися від продуктів, які містять Омега-3? Чи матиме таке рішення катастрофічні наслідки для організму людини. Про те, чим загрожує дефіцит Омега-3, Фактам ICTV розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

Що таке Омега-3

Омега-3 є групою поліненасичених жирних кислот. Ця група містить такі жирні кислоти, як альфа-ліноленова кислота (ALA), ейкозапентаєнова кислота (EPA) та докозагексаєнова кислота (DHA).

ALA є основним представником Омега-3 жирних кислот у рослинних джерелах, таких, як насіння льону та чіа, волоські горіхи і соя. EPA та DHA зазвичай трапляються у сортах жирної риби: лосось, сардина, скумбрія та анчоуси, а також у морських водоростях.

Оскільки Омега-3 жирні кислоти не синтезуються організмом, вони надходять зовні – шляхом харчування або дієтичних добавок.

Тепер розглянемо, як саме дефіцит жирних кислот впливає на організм людини та окремі його системи.

Чи має сенс пити Омега-3

Інформація про надзвичайну користь Омега-3 стала новим міфом. Добавки жирних кислот Омега-3 із риб’ячого жиру або рослин практично не впливають на ризик серцевих захворювань, інсульту або загальну смертність.

Цей висновок суперечить широко поширеній думці про користь жирних кислот. Попередні докази на користь харчових добавок в основному отримані з досліджень із високим ризиком упередженості. Зазвичай, компанії, які займаються виготовленням та продажем БАДів, купують такі дослідження, щоб мати “наукове” підтвердження та підвищити продажі.

У рекомендаціях Національного інституту здоров’я і досконалості допомоги (NICE) Великої Британії стверджується: немає доказів того, що сполуки Омега-3 жирних кислот допомагають запобігти серцево-судинним захворюванням.

Там сказано, що дієтичні добавки Омега-3 не слід використовувати для первинної або вторинної профілактики. Однак людям із високим ризиком серцево-судинних захворювань або з наявними серцево-судинними захворюваннями рекомендується їсти щонайменше дві порції риби щотижня, включно з порцією жирної риби, та 4-5 порцій горіхів, насіння та бобових.

Згідно з новими дослідженнями, збільшення споживання Омега-3 не вплинуло на загальний ризик смерті. Смертність від усіх причин становила близько 9%, у двох групах, які додатково приймали жирні кислоти та ні. Також не виявлено впливу на смертність від серцевих захворювань або інсульту. Смертність від цих причин становила близько 7% в обох групах.

Збільшення Омега-3 не виявило впливу на захворювання серця чи інсульт. Ризик події був приблизно 16% в обох групах. Є слабкі докази того, що Омега-3 може незначно впливати на ліпідні маркери сироватки крові, але, знову ж таки, не виявлено впливу на масу тіла.

Немає аналізу, який зміг би нам сказати, чи є Омега-3 в дефіциті у людини, чи ні. Це означає, що ми не можемо точно визначити, чи варто додатково приймати його.

Фахівці національного інституту здоров’я і досконалості допомоги (NICE) заявляють, що добавки Омега-3 жирних кислот або ліки на їхній основі не слід пропонувати:

Людям, які перенесли серцевий напад понад три місяці тому, щоби знизити ризик повторного серцевого нападу.

Людям із діабетом, захворюванням нирок або з ризиком серцевих захворювань.

Більшості людей з високим рівнем тригліцеридів у крові.

Більшості людей з сімейною гіперхолестеринемією.

Людям із захворюваннями печінки.

Дітям і молодим людям з аутизмом для вирішення проблем зі сном.

Людям із розсіяним склерозом.

Отримані дані не означають, що люди повинні припинити їсти продукти (наприклад, жирну рибу, насіння, горіхи та бобові), багаті на Омега-3. Ці продукти є важливою частиною здорового харчування. Швидше, вони говорять нам про те, що додатковий прийом Омега-3 не приносить користі організму людини, а за деяких діагнозів навіть заборонений.

Бережіть своє здоров’я, перевіряйте інформацію в надійних джерелах, а при будь-яких нетипових для вас симптомах краще звертайтеся до лікаря. Ваше здоров’я – у ваших руках, бережіть його.