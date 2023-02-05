Главный врач Американского онкологического общества Ариф Камаль рассказал, как можно самостоятельно обследовать себя на некоторые виды рака.

— В течение последних трех лет рак оставался основной причиной смерти в мире. Больше, чем Covid-19. И он все чаще поражает людей в возрасте от 30 до 40 лет, — отмечает онколог.

По данным экспертов, основные симптомы рака включают необъяснимую потерю или увеличение веса, отеки или шишки в паху, на шее, животе или подмышками, лихорадку и ночную потливость.

Многие из наиболее распространенных видов рака, включая рак молочной железы, кишечника, желудка и предстательной железы, имеют генетическую основу. Это означает, что если диагноз был поставлен близкому родственнику, вы, возможно, унаследовали предрасположенность к развитию этого рака.

Сейчас смотрят Вместо того, чтобы ждать появления симптомов, ключом к сдерживанию рака является профилактика и регулярный осмотр у специалистов. Вовремя заметить тревожные симптомы поможет и самообследование кожи и молочных желез. Проверка кожи. Снимите всю одежду и внимательно осмотрите кожу, включая ладони, подошвы ног, между пальцами ног и ягодицами, а также в области гениталий на предмет наличия подозрительных пятен или образований. Обратитесь к дерматологу, если у вас есть зуд, кровотечение или вы видите родинку, которая выделяется на фоне остальных пятен на вашем теле. Самообследование молочных желез. Не только женщины, но и мужчины могут заболеть раком молочной железы. Поэтому мужчины с семейным анамнезом также должны знать о симптомах, считают эксперты. К ним относятся боль, покраснение или раздражение, ямочки, утолщение или отек любой части груди. По словам экспертов CDC, новые уплотнения в груди или подмышках, любое втягивание соска и выделения из сосков, кроме грудного молока, также являются тревожными симптомами. Женщины должны проводить самообследование раз в месяц и обращаться к врачу, если есть какие-либо настораживающие признаки, рекомендует Национальная ассоциация рака молочной железы. Выберите время, когда грудь будет менее нежной и комковатой, то есть примерно через 7-10 дней после начала менструации. Помните, домашние осмотры могут спасти жизнб, но многие виды рака можно обнаружить только с помощью лабораторных анализов, сканирования или биопсии. Это увеличивает шансы на раннее выявление и успешное лечение.

Источник CNN

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