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Онколог розповів, як самостійно обстежити себе на деякі види раку

5 Лютого 2023, 13:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Головний лікар Американського онкологічного товариства Аріф Камаль розповів, як можна самостійно обстежити себе на деякі види раку.

– Протягом останніх трьох років рак залишався основною причиною смерті у світі. Більше, ніж Covid-19. І він все частіше вражає людей віком від 30 до 40 років, – зазначає онколог.

За даними експертів, серед основних симптомів раку – незрозуміла втрата або збільшення ваги, набряки або шишки в паху, на шиї, животі або під пахвами, лихоманка і нічна пітливість.

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Багато найпоширеніших видів раку, зокрема рак молочної залози, кишечника, шлунка та передміхурової залози, мають генетичну основу. Це означає, що якщо діагноз був поставлений близькому родичу, ви, можливо, успадкували схильність до розвитку цього раку.

Зараз дивляться

Замість того, щоб чекати появи симптомів, ключем до стримування раку є профілактика і регулярний огляд у фахівців.

Вчасно помітити тривожні симптоми допоможе і самообстеження шкіри і молочних залоз.

Перевірка шкіри. Зніміть весь одяг і уважно огляньте шкіру, зокрема долоні, підошви ніг, між пальцями ніг і сідницями, а також в зоні геніталій на наявність підозрілих плям або утворень.

Зверніться до дерматолога, якщо у вас свербіж, кровотеча або ви бачите родимку, яка виділяється на тлі інших плям на вашому тілі.

Самообстеження молочних залоз. Не тільки жінки, але й чоловіки можуть захворіти на рак молочної залози. Тому чоловіки з сімейним анамнезом також повинні знати про симптоми, вважають експерти.

До них належать біль, почервоніння або подразнення, ямочки, потовщення або набряк будь-якої частини грудей. На думку експертів CDC, нові грудочки в грудях або пахвах, будь-яке втягування соска та виділення з сосків, крім грудного молока, також є тривожними симптомами.

Жінки повинні проводити самообстеження раз на місяць і звертатися до лікаря, якщо є якісь тривожні ознаки, рекомендує Національна асоціація раку молочної залози. Виберіть час, коли груди менш ніжні і грудкуваті, тобто приблизно через 7-10 днів після початку менструації.

Пам’ятайте, домашні огляди можуть врятувати життя, але багато видів раку можна виявити лише за допомогою лабораторних тестів, сканування або біопсії. Це збільшує шанси на раннє виявлення та успішне лікування.

Джерело
CNN
Теги
Лікування раку Онкологія поради лікаря Профілактика
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