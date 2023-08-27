Эксперты Кливлендской клиники в США назвали три предупреждающих знака, которые могут быть первым симптомом опасного накопления холестерина.
— Хотя высокий уровень холестерина обычно не проявляется, некоторые тревожные признаки могут появиться, когда он накапливается в артериях, — отмечают специалисты.
По словам медиков, накопление холестерина в артериях способствует образованию бляшек в этой области, которые представляют собой смесь жирных веществ, продуктов клеточных отходов, кальция и фибрина.
Эксперты утверждают, что как только в ваших артериях окажется слишком много этой липкой жирообразной смеси, они станут твердыми и жесткими. Это может нарушить приток крови к ногам и привести к состоянию, известному как заболевание периферических артерий (ЗПА).
Первым признаком ЗПА обычно является неприятное ощущение, известное как перемежающаяся хромота — мышечная боль, которая возникает, когда вы активны, и прекращается, когда вы отдыхаете.
По данным экспертов, есть три предупреждающих признака перемежающейся хромоты: боль, спазмы, дискомфорт. Иногда эти признаки могут стать настолько интенсивными, что начинают мешать при ходьбе.
Помимо этих ранних признаков, ЗПА может со временем вызывать и другие симптомы, в том числе:
- жгучую и ноющую боль в ступнях во время отдыха, особенно ночью;
- прохладную кожу на ногах;
- покраснение или другие изменения цвета кожи;
- более частые инфекции;
- незаживающие язвы на пальцах ног и стоп.
Медики отмечают, что ЗПА не всегда проявляется заметными симптомами. Поэтому самый надежный способ определить уровень холестерина – это анализ крови.
Если заболевание будет подтверждено, существует множество методов лечения, которые могут помочь устранить виновника, включая лекарства и изменение образа жизни.
Источник: Express