Эксперты Кливлендской клиники в США назвали три предупреждающих знака, которые могут быть первым симптомом опасного накопления холестерина.

— Хотя высокий уровень холестерина обычно не проявляется, некоторые тревожные признаки могут появиться, когда он накапливается в артериях, — отмечают специалисты.

По словам медиков, накопление холестерина в артериях способствует образованию бляшек в этой области, которые представляют собой смесь жирных веществ, продуктов клеточных отходов, кальция и фибрина.

Эксперты утверждают, что как только в ваших артериях окажется слишком много этой липкой жирообразной смеси, они станут твердыми и жесткими. Это может нарушить приток крови к ногам и привести к состоянию, известному как заболевание периферических артерий (ЗПА).

Первым признаком ЗПА обычно является неприятное ощущение, известное как перемежающаяся хромота — мышечная боль, которая возникает, когда вы активны, и прекращается, когда вы отдыхаете.

По данным экспертов, есть три предупреждающих признака перемежающейся хромоты: боль, спазмы, дискомфорт. Иногда эти признаки могут стать настолько интенсивными, что начинают мешать при ходьбе.

Помимо этих ранних признаков, ЗПА может со временем вызывать и другие симптомы, в том числе:

ж гуч ую и ноющую боль в ступнях во время отдыха, особенно ночью;

пр охладн ую кож у на ногах;

п окраснение или другие изменения цвета кожи;

б олее частые инфекции;

н езаживающие язвы на пальцах ног и стоп.

Медики отмечают, что ЗПА не всегда проявляется заметными симптомами. Поэтому самый надежный способ определить уровень холестерина – это анализ крови.

Если заболевание будет подтверждено, существует множество методов лечения, которые могут помочь устранить виновника, включая лекарства и изменение образа жизни.

Источник: Express