Експерти Клівлендської клініки в США назвали три попереджувальні знаки, які можуть бути першим симптомом небезпечного накопичення холестерину.

– Хоча високий рівень холестерину зазвичай не проявляється, деякі тривожні ознаки можуть з’явитися, коли він накопичується в артеріях, – зазначають фахівці.

За словами медиків, накопичення холестерину в артеріях сприяє утворенню бляшок у цій ділянці, які є сумішшю жирних речовин, продуктів клітинних відходів, кальцію і фібрину.

Експерти стверджують, що щойно у ваших артеріях виявиться занадто багато цієї липкої жироподібної суміші, вони стануть твердими і жорсткими. Це може порушити приплив крові до ніг і призвести до стану, відомого як захворювання периферичних артерій (ЗПА).

Першою ознакою ЗПА зазвичай є неприємне відчуття, відоме як переміжна кульгавість – м’язовий біль, який виникає, коли ви активні, і припиняється, коли ви відпочиваєте.

За даними експертів, є три попереджувальні ознаки переміжної кульгавості: біль, спазми, дискомфорт. Іноді ці ознаки можуть стати настільки інтенсивними, що починають заважати під час ходьби.

Крім цих ранніх ознак, ЗПА може з часом спричиняти й інші симптоми, зокрема:

пекучий і ниючий біль у ступнях під час відпочинку, особливо вночі;

прохолодну шкіру на ногах;

почервоніння або інші зміни кольору шкіри;

частіші інфекції;

виразки на пальцях ніг і стоп, що не загоюються.

Медики зазначають, що ЗПА не завжди проявляється помітними симптомами. Тому найнадійніший спосіб визначити рівень холестерину – це аналіз крові.

Якщо захворювання буде підтверджено, існує безліч методів лікування, які можуть допомогти усунути винуватця, включно з ліками і зміною способу життя.

Джерело: Express