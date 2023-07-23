Експерт із дієтичного харчування, лікар Сунні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав десять найкращих, з точки зору доказової медицини, продуктів для зниження високого рівня холестерину.

За словами Пателя, холестерин – палиця з двома кінцями. У той час як невелика кількість воскових речовин допомагає будувати структуру клітинних мембран і виробляти гормони, високий рівень поганого холестерину може означати погані новини для наших артерій.

Як тільки кровоносні судини містять занадто багато холестерину, вони можуть засмітитися, що збільшує ризик виникнення проблем зі здоров’ям, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи інсультом.

Найкращі продукти для контролю рівня холестерину з точки зору доказової медицини

1 Овес і цільні зерна, такі як ячмінь, лобода, коричневий рис і цільнозерновий хліб, містять клітковину та поживні речовини, які підтримують здоров’я серця.

2. Жирна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот.

3. Горіхи. Подібно до жирної риби, жири, приховані в горіхах, можуть бути корисними для серця. Однак важливо вживати такі продукти в помірних кількостях.

4. Бобові. Від квасолі до сочевиці, бобові можуть запропонувати рівноцінну заміну тваринному білку з високим вмістом насичених жирів, які підвищують рівень поганого холестерину.

5. Фрукти і ягоди, такі як яблука, апельсини, виноград, полуниця і чорниця, багаті на розчинну клітковину і антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця.

6. Овочі багаті клітковиною та іншими поживними речовинами і є основним продуктом дієти, що знижує рівень холестерину.

7. Авокадо. Маленький вершковий фрукт може допомогти підвищити рівень хорошого холестерину, а також знизити рівень поганого.

8. Оливкова олія багата на мононенасичені жири й антиоксиданти і являє собою здоровішу альтернативу насиченим жирам під час приготування їжі або в заправках для салатів.

9. Соєві продукти. Від тофу до соєвого молока, соєві продукти містять рослинні сполуки, звані ізофлавонами, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину.

10. Темний шоколад із високим вмістом какао (70% і більше) містить антиоксиданти та флавоноїди, які можуть мати позитивний вплив на здоров’я серця.

Джерело: Express