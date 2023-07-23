Эксперт по диетическому питанию, врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал десять лучших, с точки зрения доказательной медицины, продуктов для снижения высокого уровня холестерина.

По словам Пателя, холестерин — палка о двух концах. В то время как небольшое количество восковых веществ помогает строить структуру клеточных мембран и вырабатывать гормоны, высокий уровень плохого холестерина может означать плохие новости для наших артерий.

Как только кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут засориться, что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем, начиная от сердечных заболеваний и заканчивая инсультом.

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Лучшие продукты для контроля уровня холестерина с точки зрения доказательной медицины

1. Овес и цельные зерна, такие как ячмень, лебеда, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, содержат клетчатку и питательные вещества, которые поддерживают здоровье сердца.

2. Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, является отличным источником омега-3 жирных кислот.

3. Орехи. Подобно жирной рыбе, жиры, скрытые в орехах, могут быть полезными для сердца. Однако важно употреблять такие продукты в умеренных количествах.

4. Бобовые. От фасоли до чечевицы, бобовые могут предложить равноценную замену животному белку с высоким содержанием насыщенных жиров, которые повышают уровень плохого холестерина.

5. Фрукты и ягоды, такие как яблоки, апельсины, виноград, клубника и черника, богаты растворимой клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца.

6. Овощи богаты клетчаткой и другими питательными веществами и являются основным продуктом диеты, снижающей уровень холестерина.

7. Авокадо. Маленький сливочный фрукт может помочь повысить уровень хорошего холестерина, а также снизить уровень плохого.

8. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами и представляет собой более здоровую альтернативу насыщенным жирам при приготовлении пищи или в заправках для салатов.

9. Соевые продукты. От тофу до соевого молока, соевые продукты содержат растительные соединения, называемые изофлавонами, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина.

10. Темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и более) содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые могут оказать положительное влияние на здоровье сердца.

Источник: Express