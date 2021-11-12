В наше сложное время, когда пандемия бушует на всех континентах, а реанимации переполнены людьми с пневмониями, стоит напомнить, как нужно поступать, если заболел. Потому что очень важно сейчас, как, впрочем, и всегда, не допустить развития осложнений.

Как не пропустить начало пневмонии, что нужно делать, когда заболел, а чего категорически делать нельзя, Фактам ICTV рассказала врач-пульмонолог, д.м.н. Людмила Швайко.

— Пневмония – это инфекционное заболевание, которое возникает вследствие воздействия бактерий, и тогда мы говорим о бактериальной пневмонии, или вирусов – о вирусной, — говорит Людмила Швайко.

Симптомы пневмонии

Как правило симптомы пневмонии возникают после переохлаждения или в период обострения сезонных респираторных инфекций осенью, зимой или весной.

Чтобы не пропустить начало пневмонии, обращайте внимание на свое состояние. Наиболее частыми признаками заболевания являются:

Повышение температуры

Общая слабость

Признаки интоксикации

Кашель

Одышка

Но не всегда симптомы бывают столь выражены.

У пожилых людей пневмония может проявляться общей слабостью, сонливостью, нежеланием подниматься с постели. В таком случае есть риск не начать лечение вовремя, на ранних стадиях.

Лечение

— Первое и главное, на что хочу обратить внимание – не занимайтесь самолечением, — предостерегает врач. — Самая большая ошибка состоит в том, что пациенты начинают применять антибактериальные средства самостоятельно. Но они не всегда уместны.

Если вас настораживают какие-либо изменения состояния, появление симптомов воспаления легких, обращайтесь к врачу.

Доктор назначит обследование – общий анализ крови, мочи и рентгенологическое исследование. В некоторых случаях — компьютерную томографию.

Можно провести ультразвуковое исследование легких, но оно нужно для того, чтобы проследить процессы в динамике, а не для постановки диагноза. То есть однократного ультразвукового исследования легких недостаточно, чтобы понять, развивается ли пневмония.

Как правило, если диагностика проводится в первые двое суток, то патология может не проявиться на рентгене. Стоит повторить рентгенограмму, и тогда уже диагноз будет более очевиден.

Если проигнорировать советы доктора и нарушить порядок действий или заняться самолечением, можно довести себя и до реанимационного отделения.

Еще важно помнить, что старшее поколение имеет больший риск развития осложнений, поэтому пожилых нужно сразу же госпитализировать.

В группу риска входят также люди, имеющие сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, заболевания соединительной ткани. Люди, принимающие иммуносупрессивные препараты, могут болеть бессимптомно. Поэтому слабость и любое другое проявление болезни должны их насторожить.

Только для реабилитации

Некоторые считают, что для профилактики возникновения пневмонии достаточно при простуде прогреться: поставить компресс, попариться в баньке, сделать массаж. Но это вовсе небезобидно.

— Все названные процедуры возможны лишь в качестве реабилитации после лечения, — сказала Людмила Швайко. — Прибегать к тепловым процедурам не рекомендуется. Пневмония – это болезнь, которая в случае позднего обращения или некорректного лечения может привести, к сожалению, к летальному исходу.

Правильное лечение

Чтобы лечение было адекватным, нужно подойти к нему правильно.

Во-первых, определить возбудителя. Если это сделать сложно, то назначают антибиотики широкого спектра действия. При этом учитываются такие факторы: возраст, прием антибактериальных препаратов по поводу других причин в течение последних шести месяцев.

Во-вторых, если возникает необходимость сменить антибиотик ввиду его неэффективности на начальном этапе, следующий курс антибактериального лечения назначается с учетом выявленного возбудителя его чувствительности к антибактериальным препаратам. Вот почему не стоит полагаться на советы фармацевта, покупая препараты в аптеке.

Covid-пневмония

Нельзя не вспомнить и о короновирусной пневмонии, которая буквально косит людей в течение последних недель.

В случае, когда пневмония вызвана вирусом SARS-CoV-2, лечение антибиотиками бесполезно и даже вредит. Ведь болезнь вызвана коронавирусом. Антибиотики на него не действуют.

Поэтому применение антибактериальных средств не эффективно. Исключение – только когда есть явные признаки бактериальной инфекции. Это обострение хронического бронхита или высеянный бактериальный возбудитель.

— Поэтому ни в коем случае не начинать с антибиотиков, — предостерегла Людмила Швайко.

На первых этапах лечения коронавирусной пневмонии применяют противовирусные препараты, общеукрепляющие средства и обязательно контролируют сатурацию — насыщенность кислородом крови. Чтобы определить, снижается этот показатель или нет.

Важно, чтобы сатурация не опускалась ниже показателя 95. Если уровень будет понижаться, нужно сообщить семейному врачу об этом. А с сатурацией 92 уже требуется госпитализация и оксигенотерапия.

Обязателен контроль показателей крови.

— При лечении вирусной пневмонии важно уделить внимание препаратам, разжижающим кровь, поскольку SARS-CoV-2 вызывает изменения в свертывающей системе крови, в результате чего могут возникать тромбозы.

Берегите себя и подходите к лечению опасного заболевания – пневмонии – без самодеятельности.