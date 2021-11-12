В наше сложное время, когда пандемия бушует на всех континентах, а реанимации переполнены людьми с пневмониями, стоит напомнить, как нужно поступать, если заболел. Потому что очень важно сейчас, как, впрочем, и всегда, не допустить развития осложнений.
Как не пропустить начало пневмонии, что нужно делать, когда заболел, а чего категорически делать нельзя, Фактам ICTV рассказала врач-пульмонолог, д.м.н. Людмила Швайко.
— Пневмония – это инфекционное заболевание, которое возникает вследствие воздействия бактерий, и тогда мы говорим о бактериальной пневмонии, или вирусов – о вирусной, — говорит Людмила Швайко.
Симптомы пневмонии
Как правило симптомы пневмонии возникают после переохлаждения или в период обострения сезонных респираторных инфекций осенью, зимой или весной.
Чтобы не пропустить начало пневмонии, обращайте внимание на свое состояние. Наиболее частыми признаками заболевания являются:
- Повышение температуры
- Общая слабость
- Признаки интоксикации
- Кашель
- Одышка
Но не всегда симптомы бывают столь выражены.
У пожилых людей пневмония может проявляться общей слабостью, сонливостью, нежеланием подниматься с постели. В таком случае есть риск не начать лечение вовремя, на ранних стадиях.
Лечение
— Первое и главное, на что хочу обратить внимание – не занимайтесь самолечением, — предостерегает врач. — Самая большая ошибка состоит в том, что пациенты начинают применять антибактериальные средства самостоятельно. Но они не всегда уместны.
Если вас настораживают какие-либо изменения состояния, появление симптомов воспаления легких, обращайтесь к врачу.
Доктор назначит обследование – общий анализ крови, мочи и рентгенологическое исследование. В некоторых случаях — компьютерную томографию.
Можно провести ультразвуковое исследование легких, но оно нужно для того, чтобы проследить процессы в динамике, а не для постановки диагноза. То есть однократного ультразвукового исследования легких недостаточно, чтобы понять, развивается ли пневмония.
Как правило, если диагностика проводится в первые двое суток, то патология может не проявиться на рентгене. Стоит повторить рентгенограмму, и тогда уже диагноз будет более очевиден.
Если проигнорировать советы доктора и нарушить порядок действий или заняться самолечением, можно довести себя и до реанимационного отделения.
Еще важно помнить, что старшее поколение имеет больший риск развития осложнений, поэтому пожилых нужно сразу же госпитализировать.
В группу риска входят также люди, имеющие сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, заболевания соединительной ткани. Люди, принимающие иммуносупрессивные препараты, могут болеть бессимптомно. Поэтому слабость и любое другое проявление болезни должны их насторожить.
Только для реабилитации
Некоторые считают, что для профилактики возникновения пневмонии достаточно при простуде прогреться: поставить компресс, попариться в баньке, сделать массаж. Но это вовсе небезобидно.
— Все названные процедуры возможны лишь в качестве реабилитации после лечения, — сказала Людмила Швайко. — Прибегать к тепловым процедурам не рекомендуется. Пневмония – это болезнь, которая в случае позднего обращения или некорректного лечения может привести, к сожалению, к летальному исходу.
Правильное лечение
Чтобы лечение было адекватным, нужно подойти к нему правильно.
Во-первых, определить возбудителя. Если это сделать сложно, то назначают антибиотики широкого спектра действия. При этом учитываются такие факторы: возраст, прием антибактериальных препаратов по поводу других причин в течение последних шести месяцев.
Во-вторых, если возникает необходимость сменить антибиотик ввиду его неэффективности на начальном этапе, следующий курс антибактериального лечения назначается с учетом выявленного возбудителя его чувствительности к антибактериальным препаратам. Вот почему не стоит полагаться на советы фармацевта, покупая препараты в аптеке.
Covid-пневмония
Нельзя не вспомнить и о короновирусной пневмонии, которая буквально косит людей в течение последних недель.
В случае, когда пневмония вызвана вирусом SARS-CoV-2, лечение антибиотиками бесполезно и даже вредит. Ведь болезнь вызвана коронавирусом. Антибиотики на него не действуют.
Поэтому применение антибактериальных средств не эффективно. Исключение – только когда есть явные признаки бактериальной инфекции. Это обострение хронического бронхита или высеянный бактериальный возбудитель.
— Поэтому ни в коем случае не начинать с антибиотиков, — предостерегла Людмила Швайко.
На первых этапах лечения коронавирусной пневмонии применяют противовирусные препараты, общеукрепляющие средства и обязательно контролируют сатурацию — насыщенность кислородом крови. Чтобы определить, снижается этот показатель или нет.
Важно, чтобы сатурация не опускалась ниже показателя 95. Если уровень будет понижаться, нужно сообщить семейному врачу об этом. А с сатурацией 92 уже требуется госпитализация и оксигенотерапия.
Обязателен контроль показателей крови.
— При лечении вирусной пневмонии важно уделить внимание препаратам, разжижающим кровь, поскольку SARS-CoV-2 вызывает изменения в свертывающей системе крови, в результате чего могут возникать тромбозы.
Берегите себя и подходите к лечению опасного заболевания – пневмонии – без самодеятельности.