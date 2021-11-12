У наш складний час, коли пандемія вирує на всіх континентах, а реанімації переповнені людьми з пневмоніями, варто нагадати, як треба чинити, якщо захворів. Тому що дуже важливо зараз, як і завжди, не допустити розвитку ускладнень.

Як не пропустити початок пневмонії, що потрібно робити, коли захворів, а чого категорично робити не можна, Фактам ICTV розповіла лікарка-пульмонологиня, д.м.н. Людмила Швайко.

– Пневмонія – це інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок впливу бактерій, і тоді ми говоримо про бактеріальну пневмонію, чи вірусів – про вірусну, – каже Людмила Швайко.

Симптоми пневмонії

Як правило, симптоми пневмонії виникають після переохолодження або в період загострення сезонних респіраторних інфекцій восени, взимку або навесні.

Щоб не пропустити початок пневмонії, звертайте увагу на свій стан. Найчастішими ознаками захворювання є:

• Підвищення температури

• Загальна слабкість

• Ознаки інтоксикації

• Кашель

• Задишка

Не завжди симптоми бувають настільки виражені.

У людей похилого віку пневмонія може виявлятися загальною слабкістю, сонливістю, небажанням підніматися з ліжка. У такому разі є ризик не розпочати лікування вчасно, на ранніх стадіях.

Лікування

– Перше та головне, на що хочу звернути увагу – не займайтеся самолікуванням, – застерігає лікар. – Найбільша помилка полягає в тому, що пацієнти починають застосовувати антибактеріальні засоби самостійно. Але вони не завжди доречні.

Якщо вас насторожують зміни стану, поява симптомів запалення легень, звертайтеся до лікаря.

Лікар призначить обстеження – загальний аналіз крові, сечі та рентгенологічне дослідження. У деяких випадках – комп’ютерну томографію.

Можна провести ультразвукове дослідження легень, але воно потрібне для того, щоб простежити процеси в динаміці, а не для встановлення діагнозу. Тобто одноразового УЗД легень недостатньо, щоб зрозуміти, чи розвивається пневмонія.

Як правило, якщо діагностика проводиться у перші дві доби, то патологія може не виявитися на рентгені. Варто повторити рентгенограму, і тоді діагноз буде більш очевидний.

Якщо проігнорувати поради лікаря та порушити порядок дій або зайнятися самолікуванням, можна довести себе і до реанімаційного відділення.

Ще важливо пам’ятати, що старше покоління має більший ризик розвитку ускладнень, тому літніх людей потрібно відразу ж госпіталізувати.

До групи ризику входять також люди, які мають супутні захворювання: цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, захворювання сполучної тканини. Люди, які приймають імуносупресивні препарати, можуть хворіти безсимптомно. Тому слабкість та будь-який інший прояв хвороби повинні їх насторожити.

Тільки для реабілітації

Деякі вважають, що для профілактики виникнення пневмонії достатньо при застуді прогрітися: поставити компрес, попаритись у лазні, зробити масаж. І що це зовсім нешкідливо.

– Всі названі процедури можливі лише як реабілітація після лікування, – сказала Людмила Швайко. – Вдаватися до теплових процедур не рекомендується. Пневмонія – це хвороба, яка у випадках пізнього звернення або некоректного лікування може призвести, на жаль, до смерті.

Правильне лікування

Щоб лікування було адекватним, потрібно підійти до нього правильно.

По-перше, визначити збудник. Якщо це складно, то призначають антибіотики широкого спектра дії. Під час цього враховуються такі фактори: вік, прийом антибактеріальних препаратів з інших причин протягом останніх шести місяців.

По-друге, якщо виникає необхідність змінити антибіотик через його неефективність на початковому етапі, наступний курс антибактеріального лікування призначається з урахуванням виявленого збудника, його чутливості до антибактеріальних препаратів. Ось чому не варто покладатись на поради фармацевта, купуючи ліки в аптеці.

Covid-пневмонія

Не можна не згадати і про коронавірусну пневмонію, яка буквально косить людей протягом останніх тижнів.

У разі, коли пневмонія викликана вірусом SARS-CoV-2, лікування антибіотиками марне і навіть шкодить. Адже хвороба спричинена коронавірусом. Антибіотики на нього не діють.

Тому застосування антибактеріальних засобів неефективне. Виняток – коли є явні ознаки бактеріальної інфекції. Це загострення хронічного бронхіту чи висіяний бактеріальний збудник.

– Тому в жодному разі не починати з антибіотиків, – застерегла Людмила Швайко. – На перших етапах лікування коронавірусної пневмонії застосовують противірусні препарати, загальнозміцнювальні засоби та обов’язково контролюють сатурацію – насиченість киснем крові. Щоб визначити, знижується цей показник чи ні.

Важливо, щоб сатурація не була нижчою за показник 95. Якщо рівень знижуватиметься, потрібно повідомити сімейного лікаря про це. А з сатурацією 92 вже потрібна госпіталізація та оксигенотерапія.

Обов’язковий контроль показників крові.

– Під час лікування вірусової пневмонії важливо приділити увагу препаратам, що розріджують кров, оскільки SARS-CoV-2 викликає зміни в системі згортання крові, в результаті чого можуть виникати тромбози, – попереджає лікарка.

Бережіть себе та підходьте до лікування небезпечного захворювання – пневмонії – без самодіяльності.