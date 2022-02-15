Холестерин – одно из органических соединений, которое присутствует в организме человека. Он крайне необходим для нормальной жизнедеятельности, ведь участвует в синтезе витамина D, гормонов, желчных кислот.

Однако бывает и так называемый “плохой” холестерин. Из-за него возникают бляшки в сосудах, что затем приводит к развитию ишемической болезни сердца, желчнокаменной патологии.

Однако он выполняет не только отрицательную функцию.

— Задачей “плохого” холестерина является защита. Если произошла поломка, он залепляет сосуды, — объясняет врач Галина Похмурская.

В то же время это не означает, что нужно закрывать глаза, если есть проблемы с избыточным количеством. Это опасно для здоровья.

Что делать, если много “плохого” холестерина

— Если холестерин не в норме, то, прежде всего, врач должен посоветовать изменения в образе жизни, — говорит специалист.

Общие рекомендации

оставаться физически активным – заниматься спортом, гулять на свежем воздухе;

изменить рацион – есть больше овощей и фруктов, богатых клетчаткой (яблоко, банан, тыква) и цельнозерновых круп (ячмень, рис);

проходить регулярные профилактические исследования.

В то же время, есть методы, которые не помогают бороться с ним. Галина Похмурская перечислила их:

обезжиренная диета;

— Обезжиренная диета еще больше замедлит отток желчи и “включит” защитный синтез “плохого” холестерина, — отмечает врач.

ограничение употребления отдельных продуктов – яйца, сала, масла;

Такие жиры очень нужны человеку, но в пределах допустимого дневного баланса.

увлекаться употреблением статинов;

— Статины частично связывают липопротеиды, которые циркулируют в крови. В то же время, они не уменьшают, а даже компенсаторно провоцируют синтез “плохого” холестерина, — рассказывает Галина Похмурская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

По ее словам, следует проконсультироваться с врачом, если есть превышение нормы холестерина. В то же время не стоит начинать лечение самостоятельно.