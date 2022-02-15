Холестерин – одна із органічних сполук, яка міститься в людському організмі. Він вкрай необхідний для нормальної життєдіяльності, адже бере участь у синтезі вітаміну D, гормонів, жовчних кислот.

Однак буває й так званий “поганий” холестерин. Через нього виникають бляшки в судинах, що потім призводить до розвитку ішемічної хвороби серця, жовчнокам’яної патології.

Проте він виконує не лише негативну функцію.⠀

– Завданням “поганого” холестерину є захист. Якщо відбулася якась поломка, він заліплює судини, – пояснює лікар Галина Похмурська.

Водночас це не означає, що треба закривати очі, якщо є проблеми з його надмірною кількістю. Це небезпечно для здоров’я.

Що робити, якщо багато “поганого” холестерину

– Якщо холестерин не в нормі, то передусім лікар має порадити зміни у способі життя, – говорить фахівець.

Загальні рекомендації

залишатися фізично активним – займатися спортом, гуляти на свіжому повітрі;

змінити раціон – їсти більше овочів і фруктів, багатих на клітковину (яблуко, банан, гарбуз) і цільнозернових круп (ячмінь, рис);

проходити регулярні профілактичні обстеження.

Водночас є методи, які не допомагають боротися з ним. Галина Похмурська перерахувала їх:

знежирена дієта;

– Знежирена дієта ще більше сповільнить відтік жовчі та “увімкне” захисний синтез “поганого” холестерину, – зазначає лікар.

обмеження вживання окремих продуктів – яйця, сала, масла;

Такі жири вкрай потрібні людині, але у межах допустимого добового балансу.

захоплюватися вживанням статинів;

– Статини лише частково зв’язують ліпопротеїди, які циркулюють у крові. Водночас вони не зменшують, а навіть компенсаторно провокують синтез “поганого” холестерину, – розповідає Галина Похмурська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

За її словами, треба проконсультуватися з лікарем, якщо є перевищення норми холестерину. Водночас не варто починати лікування самостійно.