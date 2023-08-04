Гастроэнтеролог Екатерина Филатова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя развенчала самые распространенные мифы о грудном вскармливании.

Миф. После года грудного вскармливания материнское молоко становится “пустым”.

Правда: ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание до двух лет. Материнское молоко остается источником питательных веществ, витаминов и энергии для малыша и после года.

Миф. Если ребенок плохо набирает вес, то прикорм нужно вводить с четырех месяцев (или раньше).

Правда: в возрасте 4-6 месяцев прикорм не способен увеличить вес ребенка. Ведь его количество совсем невелико, а калорийность молока/смеси гораздо выше.

К тому же, стремительное наращивание объемов порций без готовности ребенка может негативно повлиять на пищевой интерес, пищевое поведение и работу пищеварительной системы. Это опасно для здоровья младенца.

Миф. Женщина на грудном вскармливании должна соблюдать специальную диету.

Правда: кормящая грудь женщина должна питаться максимально разнообразно и сбалансировано.

Миф. Чтобы увеличить количество молока, нужно пить специальные чаи.

Правда: на самом деле на количество молока влияет периодичность прикладываний, правильное прикладывание к груди и хорошее самочувствие матери. А чай разве что помогает матери поддерживать хорошее психоэмоциональное состояние.

Миф. Ребенка нужно подкармливать в первые дни после рождения, пока у матери не выработалось достаточно молока.

Правда: с первого часа жизни ребенок, прикладываясь к груди матери, получает молозиво. Действительно, его количество невелико, однако и размер желудка новорожденного составляет всего 10-15 мл. Маленький объем молозива дает время незрелым почкам и пищеварительной системе ребенка адаптироваться.

Миф. Молоко – это еда. Кроме него ребенку нужно давать воду.

Правда: грудное молоко утоляет жажду. Оно более чем на 80% состоит из воды, особенно молоко, поступающее в начале каждого кормления.

Миф. Прикорм можно начинать только после появления у младенца первого зуба.

Правда: первый зуб может показаться и в 16 месяцев, и это будет нормой. Зубы – это не показатель для старта прикорма. Прежде всего, следует обращать внимание на выраженный пищевой интерес малыша и возможность сидеть вертикально с поддержкой.

Миф. Цитрусовые и красные фрукты/овощи нельзя давать на старте прикорма.

Правда: эти продукты не высокоаллергенны, а наоборот — обеспечивают малыша полезными витаминами и клетчаткой.

Миф. Младенцам до года можно давать только детские каши.

Правда: со старта прикорма вы можете предлагать малышу обычные “взрослые” каши. Главное – позаботьтесь о мягкой консистенции. Такие каши гораздо более полезны, ведь содержат большое количество клетчатки и сложных углеводов, в отличие от детских каш, которые не нуждаются в варке (а значит — почти не содержат клетчатки) и полны быстрых углеводов.

Источник: Береги себя