Гастроентеролог Катерина Філатова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розвінчала найпоширеніші міфи про грудне вигодовування.

Міф. Після року грудного вигодовування материнське молоко стає “порожнім”.

Правда: ВООЗ рекомендує продовжувати грудне вигодовування до двох років. Материнське молоко залишається джерелом поживних речовин, вітамінів та енергії для малюка і після року.

Міф. Якщо дитина погано набирає вагу, то прикорм потрібно вводити з чотирьох місяців (або раніше).

Правда: у віці 4-6 місяців прикорм не може збільшити вагу дитини. Адже його кількість зовсім невелика, а калорійність молока/суміші набагато більша.

До того ж, стрімке нарощування обсягів порцій без готовності дитини може негативно вплинути на харчовий інтерес, харчову поведінку та роботу травної системи. Це небезпечно для здоров’я немовляти.

Міф. Жінка на грудному вигодовуванні повинна дотримуватися спеціальної дієти.

Правда: жінка, яка годує грудьми, повинна харчуватися максимально різноманітно і збалансовано.

Міф. Щоб збільшити кількість молока, потрібно пити спеціальні чаї.

Правда: насправді на кількість молока впливає періодичність прикладань, правильне прикладання до грудей і хороше самопочуття матері. І аж ніяк не чай, хіба що це допомагає матері підтримувати хороший психоемоційний стан.

Міф. Дитину потрібно підгодовувати в перші дні після народження, доки в матері не виробилося достатньо молока.

Правда: з першої години життя дитина, прикладаючись до грудей матері, отримує молозиво. Справді, його кількість невелика, однак і розмір шлунка новонародженого становить усього 10-15 мл. Маленький об’єм молозива дає час незрілим ниркам і травній системі дитини адаптуватися.

Міф. Молоко – це їжа. Крім нього дитині потрібно давати воду.

Правда: грудне молоко втамовує спрагу. Воно більш ніж на 80% складається з води, особливо молоко, що надходить на початку кожного годування.

Міф. Прикорм можна починати тільки після появи в немовляти першого зуба.

Правда: перший зуб може з’явитися і в 16 місяців, і це буде нормою. Зуби – це не показник для старту прикорму. Насамперед слід звертати увагу на виражений харчовий інтерес малюка та можливість сидіти вертикально з підтримкою.

Міф. Цитрусові та червоні фрукти/овочі не можна давати на старті прикорму.

Правда: ці продукти не високоалергенні, а навпаки – забезпечують малюка корисними вітамінами та клітковиною.

Міф. Немовлятам до року можна давати тільки дитячі каші.

Правда: зі старту прикорму ви можете пропонувати малюкові звичайні “дорослі” каші. Головне – подбайте про м’яку консистенцію. Такі каші набагато корисніші, адже містять велику кількість клітковини та складних вуглеводів, на відміну від дитячих каш, які не потребують варіння (а отже – майже не містять клітковини) та містять багато швидких вуглеводів.

Джерело: Бережи себе