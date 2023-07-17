Грудне вигодовування (ГВ) – одна з найважливіших умов для нормального розвитку малюка. Мамине молоко – повноцінна їжа для новонародженого, яка розвиває імунітет та сприяє повноцінному зростанню дитини.

Проте трапляються випадки, коли лактація у жінки знижується. Молока стає менше чи воно може зовсім зникнути.

Що робити, коли зникло молоко в грудях, та як повернути нормальну лактацію – Факти ICTV запитали в лікаря акушера-гінеколога та перинатального психолога Олени Ситенок.

Чому знижується лактація – головні причини

За словами лікаря-гінеколога, лактація – один з найрозумніших та найдовершеніших процесів. І варто просто дбати про неї та про себе, щоб вона була успішною.

– У кожної мами молока саме стільки, скільки потрібно її малюку. Ніколи не слухайте нікого, хто говорить, що у вас мало молока, та не виснажуйте себе молоковідсмоктувачем, щоб подивитися, скільки ж ви даєте молока, – каже Ситенок.

Гінеколог додає, що якщо ваш малюк нормально набирає вагу та має достатньо сечовипускань – з вашим молоком усе в порядку!

Проте бувають ситуації, коли кількість молока дійсно не відповідає потребам малючка. Це називається лактаційним кризом.

Зазвичай лактаційний криз відбувається тоді, коли ваша дитинка швидко виросла і потреба в їжі зросла, а ваше постачання молока ще не встигло підлаштуватися.

На кількість молока також може впливати:

стрес, особливо хронічний;

емоційне виснаження;

сильна втома;

поганий сон або відсутність сну.

Як впоратись із лактаційним кризом та підтримувати свою лактацію

Олена Ситенок надає декілька порад, заснованих виключно на фізіології лактації, а не на народних міфах.

Висипайтесь

Ця порада може звучати як знущання для новоспечених матусь, проте сон справді важливий.

– Пролактин, гормон, що відповідає за лактацію, особливо в перші три місяці, виробляється в проміжок часу між 21:00 та 03:00, коли жінка спить, – каже гінеколог.

Тому обовʼязково лягайте спати між годуваннями.

Годуйте вночі

З цієї причини нічні годування, особливо в проміжок часу з 03:00 до 08:00 ранку є дуже важливими. Якщо дитина спить, можна прикласти її сонною до грудей, не обовʼязково будити.

В крайньому разі зцідіть груди. Вночі можна користуватися графіком годувань 00-4-6-8.

Спорожнюйте груди

– Ви вже неодноразово чули, що лактація працює за принципом “попит-пропозиція”. Що ж це означає? Окрім відомих пролактину та окситоцину за лактацію відповідає ще й інгібітор грудного молока. Інгібітор зупиняє прилив молока і виділяється разом з ним. Якщо груди переповнені, інгібітор дає сигнал на припинення вироблення молока. Тому за кожне годування пропонуйте малючку обидві груді та не робіть перерви між годуваннями більше ніж 2 год вдень і 3 год вночі, – розповідає лікар.

Ситенок додає, що деякі жінки, знаючи цей механізм, використовують молоковідсмоктувач, щоб стимулювати лактацію.

– Але будьте обережні! Вироблення молока в кількості більше, ніж потрібно дитині, може призвести до лактостазу.

Перевірте правильність прикладання

Якщо дитина прикладається неправильно, смокче лише сосок, вона не буде спорожнювати груди, відповідно, нове молоко не прибуватиме.

Стимулюйте свій окситоцин

– Окситоцин так само важливий для лактації, як і пролактин. І він тісно повʼязаний з емоційним станом жінки. Щоб підтримати рівень окситоцину, робіть усе, що приносить вам задоволення, – каже Олена.

Забезпечте частий контакт шкіра до шкіри зі своїм малюком, обіймайте його та цілуйте. Обіймайте та цілуйте свого чоловіка, проводьте час утрьох, граючись із малюком. Їжте смачну їжу, солодощі, шоколад. Сходіть на масаж або манікюр, проведіть час як вам подобається (навіть якщо це 15-30 хв).

Добре харчуйтеся

Продукування молока споживає 25% від всієї енергії, що утворює організм (до порівняння, мозок витрачає 20%). Метаболічна енергія, що витрачається для грудного вигодовування, еквівалентна 10 км пішої ходьби.

– Думаю, тепер ви розумієте, чому у вас такий апетит. Не стримуйте себе – задовольняйте його!

І пам’ятайте, кількість молока не залежить від розміру грудей, молочної породи чи інших народних міфів! Кожна жінка може годувати свого малюка груддю, якщо вона цього хоче і відсутні медичні протипоказання.