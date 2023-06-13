Грудное молоко – идеальное питание для новорожденных. Оно обеспечивает разнообразными питательными веществами, в которых нуждается ребенок для полноценного развития. Однако, что делать, когда оно внезапно исчезает – читайте в материале.

Исчезновение грудного молока: откуда возникает такой страх

Педиатр Мария Лозюк утверждает, что такой страх возникает у женщин в результате стресса. В последнее время украинцы переживают очень сложный период. И кормящие мамы не являются исключением.

Однако в этом вопросе важно понимать, как происходит процесс лактации. В нем участвуют два гормона: пролактин и окситоцин. Пролактин отвечает за образование молока, а окситоцин – за выделение из груди, движение по протокам.

И именно благодаря этому гормону, который еще называют гормоном счастья, любви, привязанности, происходит выведение молока. Но что происходит тогда, когда возникает стресс? На его фоне вырабатывается адреналин, являющийся антагонистом окситоцина.

То есть адреналин не позволяет молоку выделяться. Потому что пролактина выделяется гораздо меньше. В результате в молочных железах есть молоко, но ребенок не может его эффективно высосать.

Он начинает нервничать у груди, поэтому мама считает, что молоко исчезло, перегорело на фоне стресса, и перестает кормить ребенка грудью. Следствием этого являются редкие прикладывания, которые уменьшаются, потому что ребенок начинает наедаться смесью и не хочет брать грудь. Это приводит к тому, что молока действительно становится меньше.

Правда ли, что грудное молоко может исчезнуть за день

По словам врача, молоко не может исчезнуть за сутки. Ведь в течение 9 месяцев организм женщины создает маленькую молочную фабрику, чтобы потом кормить ребенка длительный период времени после рождения.

И женщины, которые завершили кормление грудью, могут замечать, что даже после завершения грудного вскармливания молоко продолжает выделяться. Нет, молоко на фоне стресса не может исчезнуть просто за один день.

Что делать, чтобы лактация продолжалась

Во-первых, педиатр советует успокоиться. После этого необходимо проделать следующие шаги: