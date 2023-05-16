Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили, що незалежно від того, як жінка народжуватиме дитину, вона зможе годувати грудьми.

– Яку б анестезію вам не зробили, вона не перешкоджатиме грудному вигодовуванню. Не потрібно давати новонародженому жодних замінників молока до того, як ви зможете докласти його до грудей, – ідеться в повідомленні.

Експерти нагадали, що контакт “шкіра до шкіри” має відбуватися якомога раніше, можливо, ще в операційній, залежно від стану матері або новонародженого. У певних випадках для здійснення контакту немовля можна викласти на груди батька.

У МОЗ також роз’яснили, що рідина, яку виробляють ваші груди в перші дні після народження, називається молозивом. Воно містить усі поживні речовини, необхідні немовляті, а також антитіла матері для його захисту, тому дуже важливо, щоб у перші дні життя малюк отримав його.

– Це дуже концентрована їжа. Тому для дитини кількох крапель молозива, які виробляються на початку, буде достатньо, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, якщо ваша дитина або ви після кесаревого розтину потребуєте певного догляду – це не означає, що ви не зможете годувати її грудьми. Не соромтеся просити рідних про допомогу і у вас все вийде.