Специалисты Министерства здравоохранения Украины разъяснили, что независимо от того, как женщина будет рожать ребенка, она сможет кормить грудью.

— Какую бы анестезию вам ни сделали, она не будет препятствовать грудному вскармливанию. Не нужно давать новорожденному никаких заменителей молока до того, как вы сможете приложить его к груди, — говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что контакт “кожа к коже” должен происходить как можно раньше, возможно, еще в операционной, в зависимости от состояния матери или новорожденного. В определенных случаях для осуществления контакта младенца можно выложить на грудь отца.

В Минздраве также разъяснили, что жидкость, которую производят вашу грудь в первые дни после рождения, называется молозивом. Оно содержит все питательные вещества, необходимые младенцу, а также антитела матери для его защиты, поэтому очень важно, чтобы в первые дни жизни малыш получил его.

— Это очень концентрированная еда. Поэтому для ребенка нескольких капель молозива, которые производятся в начале, будет достаточно, — объясняют специалисты.

По их словам, если ваш ребенок или вы после кесарева сечения нуждаетесь в определенном уходе – это не значит, что вы не сможете кормить его грудью. Не стесняйтесь просить родных о помощи и у вас все получится.