Грудне молоко – ідеальне харчування для новонароджених та немовлят. Воно забезпечує різноманітними поживними речовинами, які потребує дитина для повноцінного розвитку. Однак що робити, коли воно раптово зникає – читайте в матеріалі.

Зникнення грудного молока: звідки виникає такий страх

Педіатр Марія Лозюк стверджує, що такий страх виникає у жінок внаслідок стресу. Адже останнім часом українці переживають дуже складний період. І мами, що годують грудьми, не є виключенням.

Проте в цьому питанні важливо розуміти, як взагалі відбувається процес лактації. У ньому беруть участь два гормони: пролактин і окситоцин. Пролактин відповідає за утворення молока, а окситоцин – за виділення з грудей, рух по протоках.

І саме завдяки цьому гормону, який ще називають гормоном щастя, любові, прив’язаності, відбувається виведення молока. Але що відбувається тоді, коли виникає стрес? На його фоні виробляється адреналін, який є антагоністом окситоцину.

Тобто адреналін не дозволяє молоку виділятися. Тому що пролактину виділяється набагато менше. Внаслідок цього у молочних залозах є молоко, але дитина не може його ефективно висмоктати.

Вона починає нервуватися біля грудей, тому мама вважає, що молоко зникло, перегоріло на фоні стресу, і перестає годувати дитину грудьми. Наслідком цьому є рідкі прикладання, які все зменшуються, тому що дитина починає наїдатися сумішшю і не хоче брати груди. Це призводить до того, що молока дійсно стає менше.

Чи правда, що грудне молоко може зникнути за день

За словами лікаря, молоко не може зникнути за добу. Адже протягом 9 місяців організм жінки створює ніби маленьку молочну фабрику, щоб потім годувати дитину тривалий період часу після народження.

І жінки, які завершили годувати грудьми, можуть помічати, що навіть після завершення грудного вигодовування молоко продовжує виділятися. Тож ні, молоко на фоні стресу не може зникнути просто за один день.

Що робити, аби лактація продовжувалася

По-перше, педіатр радить заспокоїтися. Після цього необхідно проробити наступні кроки: