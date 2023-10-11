Благодаря современной медицине и научным исследованиям мы более глубоко понимаем процессы, сопровождающие беременность и ее осложнения.

Одним из осложнений является внематочная беременность. Гинеколог Людмила Шупенюк рассказала Фактам ICTV, что такое внематочная беременность, почему она возникает, как ее определить и что делать после.

Что такое внематочная беременность

Внематочная беременность, также известная как эктопическая беременность — это состояние, при котором оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется вне матки: в яичнике, трубе матки или в брюшной полости.

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— 98% внематочных беременностей происходят в трубе, в разных ее участках, — добавила врач.

Вместо того чтобы развиваться в матке, эмбрион начинает расти в другом месте, где не может должным образом формироваться.

Почему случается внематочная беременность

Причины внематочной беременности могут быть разные. Одна из основных — нарушение функционирования фаллопиевых труб, которые транспортируют яйцеклетку из яичников в матку.

Эти нарушения могут возникнуть вследствие воспалительных заболеваний, предыдущих хирургических вмешательств или аномалий развития труб.

— Чаще всего внематочная беременность случается вследствие воспалительных заболеваний, приведших к изменению анатомии трубы, — подчеркивает гинеколог.

Медик также назвала другие причины, которые могут вызвать внематочную беременность:

эндометриоз:

патологии развития матки;

наличие негормональной внутриматочной спирали;

ЭКО;

операции на женских органах (особенно в связи с предыдущей внематочной беременностью).

— К сожалению, очень часто, если оставлена труба, то в ней может возникнуть повторная внематочная беременность, — подчеркивает эксперт.

Можно ли определить внематочную беременность и как

На ранних сроках беременности, когда подтверждением является только тест, и внематочная беременность, и маточная протекают абсолютно одинаково.

Во время внематочной беременности проявляются все симптомы обычной.

Врач назвали факторы, которые могут свидетельствовать о вероятности внематочной беременности:

у женщины уже был серьезный анамнез;

наличие болей;

кровянистые выделения.

— Пока беременность не прерывается, без дополнительной диагностики определить внематочную, к сожалению, невозможно, — говорит врач.

Поэтому необходимо сделать УЗИ.

— Если УЗИ не определило внематочную беременность, сдается анализ крови — хорионический гонадотропин. При нормальной беременности через двое суток результаты должны удвоиться. Если этого не произошло, есть патологии беременности, — рассказывает Людмила.

Что делать, если есть внематочная беременность

Лечение внематочной беременности обычно включает хирургическое вмешательство, которое заключается в удалении эмбриона из места его прикрепления вне матки.

— Есть варианты, когда внематочная беременность лечится медикаментозно, но иногда это имеет определенные последствия, — добавляет врач.

Лапароскопическое вмешательство позволяет уменьшить риск осложнений и сократить сроки выздоровления.

— Оно достаточно безопасно, если операция проведена вовремя и у женщины нет кровотечений, — рассказывает эксперт.

Промедление при внематочной беременности опасно. Она сопровождается внутрибрюшным кровотечением, соответственно — потерей крови.

Если подозревается внематочная беременность, женщина должна находиться под наблюдением медиков, чтобы вовремя оказать помощь.

После операции женщина должна следить за своим состоянием, ей может потребоваться время для восстановления.

Важно окружать ее поддержкой и пониманием, поскольку внематочная беременность может иметь эмоциональные последствия.