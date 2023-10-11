Завдяки сучасній медицині та науковим дослідженням ми глибше розуміємо процеси, які супроводжують вагітність та її ускладнення.

Одним із ускладнень є позаматкова вагітність. Гінекологиня Людмила Шупенюк розповіла Фактам ICTV, що таке позаматкова вагітність, чому вона виникає, як її визначити та що робити після.

Що таке позаматкова вагітність

Позаматкова вагітність, також відома як ектопічна вагітність – це стан, за якого запліднена яйцеклітина прикріплюється поза маткою: в яєчнику, трубі матки або в черевній порожнині.

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– 98% позаматкових вагітностей відбуваються в трубі, в різних її ділянках, – додала лікарка.

Замість того, щоб розвиватися в матці, ембріон починає рости в іншому місці, де він не може належним чином формуватися.

Чому трапляється позаматкова вагітність

Причини позаматкової вагітності можуть бути різні. Однією з основних є порушення функціонування фаллопієвих труб, які транспортують яйцеклітину з яєчників у матку.

Ці порушення можуть виникнути внаслідок запальних захворювань, попередніх хірургічних втручань або аномального розвитку труб.

– Найчастіше позаматкова вагітність трапляється внаслідок запальних захворювань, що призвели до зміни анатомії труби, – підкреслює гінекологиня.

Медикиня також назвала інші причини, які можуть викликати позаматкову вагітність:

ендометріоз;

патології розвитку матки;

наявність негормональної внутрішньоматкової спіралі;

ЕКО;

операції на жіночих органах (особливо в зв’язку з попередньою позаматковою вагітністю).

– На жаль, дуже часто, якщо залишена труба, то в ній може виникнути повторна позаматкова вагітність, – підкреслює експерт.

Чи можна визначити позаматкову вагітність та як

На ранніх термінах вагітності, коли підтвердженням є лише тест, і позаматкова вагітність, і маткова вагітність протікають абсолютно однаково. Під час позаматкової вагітності проявляються всі симптоми звичайної.

Лікарка назвала фактори, які можуть свідчити про імовірність позаматкової вагітності:

у жінки вже був серйозний анамнез;

наявність болю;

кров’янисті виділення.

– Поки вагітність не переривається, без додаткової діагностики визначити позаматкову, на жаль, неможливо, – каже лікарка.

Тож необхідно зробити УЗД.

– Якщо УЗД не визначило позаматкову вагітність, здається аналіз крові – хоріонічний гонадотропін. За нормальної вагітності через дві доби результати мають подвоїтися. Якщо цього не відбулося, є патології вагітності, – розповідає Людмила.

Що робити, якщо є позаматкова вагітність

Лікування позаматкової вагітності зазвичай полягає у хірургічному втручанні з видаленням ембріона з місця його прикріплення поза маткою.

– Є варіанти, коли позаматкова вагітність лікується медикаментозно, але іноді це має певні наслідки, – додає лікарка.

Лапароскопічне втручання дозволяє зменшити ризик ускладнень і скоротити терміни одужання.

– Воно є досить безпечним, якщо операція проведена вчасно і жінка не має кровотеч, – розповідає експерт.

Зволікання під час позаматкової вагітності небезпечне. Вона супроводжується внутрішньочеревною кровотечою, відповідно — втратою крові.

Якщо підозрюється позаматкова вагітність, жінка повинна перебувати під наглядом медиків, щоб їй вчасно надали допомогу.

Після операції жінка має стежити за своїм станом, вона може потребувати часу для відновлення.

Важливо оточувати її підтримкою та розумінням, оскільки позаматкова вагітність може мати емоційні наслідки.