Никто не хочет болеть раком. Как узнать, есть ли склонность к этой болезни, и предотвратить ее возникновение, рассказывает врач превентивной медицины Василий Носа.

Наследственность в процессе возникновения онкозаболеваний — это лишь небольшая доля причин. Все остальное — достояние самого человека.

— Когда ко мне обращается пациент, я уделяю внимание всем частям тела, всем уголкам организма, — рассказывает Василий Носа. — Взять, например, кожу. Она помнит все ожоги, которые были несколько десятилетий назад, и проявляется меланомой.

Врач рекомендует быть внимательным к себе во время загорания. Это касается как приема солнечных ванн, так и сеансов в солярии.

Вредные привычки: курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни — все это может повлечь сбой в организме и перерождение клеток.

— Когда я вижу, что у пациента есть факторы, которые могут привести к раку, то назначаю дополнительные обследования, — рассказывает врач. — Эти обследования дают много дополнительной информации относительно возникновения раковой опухоли или же относительно возможного ее возникновения.

Еще одним методом предотвращения онкологии является вакцинация.

Например, прививка от гепатита В входит в Национальный календарь прививок, гарантирует защиту от болезни, которая является причиной возникновения рака печени.

От рака шейки матки спасает прививка от вируса папилломы человека.

Здоровое, сбалансированное питание также способствует защите организма от перерождения клеток.