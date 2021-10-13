Ніхто не хоче хворіти на рак. Як дізнатися, чи є схильність до цієї хвороби, та запобігти її виникненню, розповідає лікар превентивної медицини Василь Носа.

Спадковість у процесі виникнення онкозахворювань – це лише невелика частка причин. Все інше – надбання самої людини.

– Коли до мене звертається пацієнт, я приділяю увагу всім частинам тіла, всім куточкам організму, – розповідає Василь Носа. – Взяти, наприклад, шкіру. Вона пам’ятає всі опіки, які були кілька десятиліть тому, і проявляється меланомою.

Лікар рекомендує бути уважним до себе під час засмагання. Це стосується як приймання сонячних ванн, так і сеансів у солярії.

Шкідливі звички: куріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя – все це може спричинити збій у організмі та переродження клітин.

– Коли я бачу, що у пацієнта є фактори, що можуть призвести до раку, то призначаю додаткові обстеження, – розповідає лікар. – Ці обстеження дають багато додаткової інформації щодо виникнення ракової пухлини або ж щодо можливого її виникнення.

Іще одним методом запобігання онкології є вакцинація.

Наприклад, щеплення від гепатиту В, що входить до Національного календаря щеплень, гарантує захист від хвороби, яка є причиною виникнення раку печінки.

Від раку шийки матки рятує щеплення від вірусу папіломи людини.

Здорове, збалансоване харчування також сприяє захисту організму від переродження клітин.